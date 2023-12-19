Хімічна зброя, БпЛА і новобранці РФ: бійці ЗСУ розповіли про великі проблеми на передовій

Окупанти мають переваги у безпілотниках та атакують українських бійців хімічними речовинами.

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На лінії фронту, де Україна та її союзники сподівалися на літній прорив, зараз, за словами бійців Сил оборони, складна ситуація. Про це вони розповіли CNN.

Зростають втрати Києва

За словами бійців, які перебувають в районі Оріхова, на передовій зараз великі проблеми з евакуаційним транспортом.

"Як у нас в армії люблять казати, на папері план був хороший, а про окопи забули", —говорить Ігор, командир 15-ї Нацгвардії.

Його коментар переривають голоси в радіорубці про те, що в окопі важке поранення отримав один із бійців.

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"Починайте евакуацію, починайте евакуацію. Евакуюйтеся невеликим транспортом. Ви вже виїхали?", — говорить він і наказує евакуюватися, але голос в слухавці відповідає, що немає транспорту. Через кілька хвилин радіо знову говорить — солдат "вже 200" .

Він один із чотирьох українських військових, які загинули того дня, і близько 50-й за тиждень тільки в цьому районі.

Військовий Ігор

Хвилі російських призовників

На північ від Роботиного українці стикаються з безжальними хвилями російських новобранців-засуджених. Вони достатньо екіпіровані і навченіґ. мають підкріплення бронетехніки і перед штурмом вживають наркотики. Українські військові показали CNN кадри з дрона, який зафіксував пораненого росіянина з відрваними ногами, але він усміхається, і здається. не відчуває болю.

Українські захисники розповідають, що тепер вони стикаються з іншою загрозою: використання газу як зброї. Як розповів виданню бойовий медик, за останні тижні в цьому районі було зафіксовано 9 інцидентів, під час яких безпілотники скинули їдкий та легкозаймистий газ на українські лінії, що призвело до смерті одного бійця. За словами постраждалих солдатів, газ використовується для викликання паніки, після чого проводяться звичайні обстріли або атаки безпілотників.

Представник української розвідки повідомив CNN, що речовина, яку використали росіяни, була різновидом газу CS — речовина для боротьби із масовими заворушеннями.

Конвенція ООН про заборону хімічної зброї забороняє використання засобів боротьби з масовими заворушеннями під час війни.

"Спочатку я побачив дим. Ми вибігли з траншеї, і газ раптово загорівся. Окоп палав вогнем. Цей газ обпікає, засліплює вас, ви не можете дихати, відразу стріляє в горло. У нас не було навіть секунди. Двічі вдихаєш, потім не можеш дихати", — розповідають бійці.

Бійці отримали травми, включаючи опіки та рани на обличчі, а також у роті та горлі.

Відбуваються колосальні зміни

За словами бійця Ігоря, на фронті зараз "відбуваються колосальні зміни", РФ почала виготовляти багато дронів, які за кількістю перевищують кількість, яка є у Сил оборони. Велика кількість росіян зараз на фронті викликає занепокоєння, кажуть численні українські солдати. Іноді те, що Росія не рахується з втратами, приносить їй успіх.

"Зазвичай більше м’яса. Але іноді машина робить це правильно. І вони мають успіх. Без підтримки ми не впораємося", — прокоментував Ігор

Нагадаємо, що 19 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російська армія збільшиться до 1,5 мільйона військовослужбовців, серед яких 670 тисяч контрактників. Зокрема, збільшення пов'язане зі вступом Фінляндії до НАТО та є "пропорційне зовнішнім загрозам" Росії.