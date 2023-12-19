Химическое оружие, БпЛА и новобранцы РФ: бойцы ВСУ рассказали о больших проблемах на передовой

Оккупанты имеют преимущества в беспилотниках и атакуют украинских бойцов химическими веществами.

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На линии фронта, где Украина и ее союзники надеялись на летний прорыв, сейчас, по словам бойцов Сил обороны, сложная ситуация. Об этом они рассказали CNN.

Растут потери Киева

По словам бойцов, которые находятся в районе Орехова, на передовой сейчас большие проблемы с эвакуационным транспортом.

"Как у нас в армии любят говорить, на бумаге план был хороший, а про окопы забыли", -говорит Игорь, командир 15-й Нацгвардии.

Его комментарий прерывают голоса в радиорубке о том, что в окопе тяжелое ранение получил один из бойцов.

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"Начинайте эвакуацию, начинайте эвакуацию. Эвакуируйтесь небольшим транспортом. Вы уже выехали?", — говорит он и приказывает эвакуироваться, но голос в трубке отвечает, что нет транспорта. Через несколько минут радио снова говорит — солдат "уже 200".

Он один из четырех украинских военных, погибших в тот день, и около 50-й за неделю только в этом районе.

Военный Игорь

Волны российских призывников

К северу от Работино украинцы сталкиваются с безжалостными волнами российских новобранцев-осужденных. Они достаточно экипированы и обучены, имеют подкрепление бронетехники и перед штурмом употребляют наркотики. Украинские военные показали CNN кадры с дрона, который зафиксировал раненого россиянина с оторванными ногами, но он улыбается, и кажется. не чувствует боли.

Украинские защитники рассказывают, что теперь они сталкиваются с другой угрозой: использование газа как оружия. Как рассказал изданию боевой медик, за последние недели в этом районе было зафиксировано 9 инцидентов, во время которых беспилотники сбросили едкий и легковоспламеняющийся газ на украинские линии, что привело к смерти одного бойца. По словам пострадавших солдат, газ используется для вызывания паники, после чего проводятся обычные обстрелы или атаки беспилотников.

Представитель украинской разведки сообщил CNN, что вещество, которое использовали россияне, было разновидностью газа CS — вещество для борьбы с массовыми беспорядками.

Конвенция ООН о запрещении химического оружия запрещает использование средств борьбы с массовыми беспорядками во время войны.

"Сначала я увидел дым. Мы выбежали из траншеи, и газ внезапно загорелся. Окоп пылал огнем. Этот газ обжигает, ослепляет вас, вы не можете дышать, сразу стреляет в горло. У нас не было даже секунды. Дважды вдыхаешь, потом не можешь дышать", — рассказывают бойцы.

Бойцы получили травмы, включая ожоги и раны на лице, а также во рту и горле.

Происходят колоссальные изменения

По словам бойца Игоря, на фронте сейчас "происходят колоссальные изменения", РФ начала производить много дронов, которые по количеству превышают количество, которое есть у Сил обороны. Большое количество россиян сейчас на фронте вызывает беспокойство, говорят многочисленные украинские солдаты. Иногда то, что Россия не считается с потерями, приносит ей успех.

"Обычно больше мяса. Но иногда машина делает это правильно. И они имеют успех. Без поддержки мы не справимся", — прокомментировал Игорь

Напомним, что 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия увеличится до 1,5 миллиона военнослужащих, среди которых 670 тысяч контрактников. В частности, увеличение связано со вступлением Финляндии в НАТО и является "пропорциональным внешним угрозам" России.