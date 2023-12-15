"Вибухають під ногами": ЗСУ "навчили" дрони полювати на окупантів із засідки

Росіяни скаржаться, що нові безпілотники-камікадзе на напрямку "Вербове-Роботине" вже завдають підрозділам ЗС РФ більше шкоди, ніж українська артилерія.

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Українські військові в зоні бойових дій у Запорізькій області почали застосовувати нову тактику ударів FPV-дронами, яка завдає російським окупантам великих втрат. Про це повідомив російський портал "Военное дело".

Так званий "військовий кореспондент" росіян Дмитро Стешин розповів, що українські сили використовують FPV-дрони з вибуховими пристроями, які стають ще більшою загрозою для російських військ, ніж українська артилерія, що нині, за його словами, менш активна. Ці дрони діють за хитрою тактикою: вони не перебувають у повітрі, шукаючи ціль, а встановлюються в схованці, готові до зльоту. Щоб не бути поміченими заздалегідь, дрони-камікадзе приземляються на землю поруч із дорогами. Коли оператор бачить ціль, він швидко піднімає дрон і атакує.

"Заїли FPV-дрони. Останнім часом на напрямку "Вербове-Роботине" українська артилерія не так часто застосовується, а ось FPV-дрони просто заїли", — поскаржився росіянин.

Він додав, що, навіть якщо безпілотник було заглушено або він впав на землю, той продовжує становити смертельну небезпеку, оскільки ЗСУ тепер оснащують ці дрони тепловими датчиками для поліпшення їхньої ефективності на полі бою. Це новітня тактика українських сил, яка завдає значних втрат російським військам.

"Влітку він (безпілотник, — ред.) спрацьовував, коли його в руки береш, а зараз достатньо просто наблизитися і він рвоне у тебе під ногами", — резюмував Стешин.

Нагадаємо, раніше ЗСУ показали, як б'ють окупантів дронами "Химера". Під час лише одного штурму позицій росіян на Запорізькому напрямку військові використовують до 15 ударних дронів, які оснащують різними типами боєприпасів.

А на початку листопада стало відомо про те, що в Україні випустять суперпотужну систему РЕБ проти дронів Росії. Модель уже пройшла польові випробування, і незабаром прикриватиме українських військових на найскладніших напрямках: під Авдіївкою, Роботиним і на лівому березі Дніпра.