"Хватит на весь флот РФ": в NYT показали, какие версии дронов Magura есть у ВСУ (фото)

По словам экспертов, господство России на Черном море закончилось — флот РФ вынужден был покинуть бухты оккупированного Крымского полуострова.

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Использование морских дронов украинскими Силами обороны указывает путь вперед к победе Украины над Россией. Такую характеристику украинскому вооружению дала американская The New York Times.

Как отмечает издание, идея, которую продвигает украинский президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден, состоит в том, чтобы дополнить вооружение, предоставляемое западными союзниками, боевой техникой украинского производства, в том числе такими инновационными разработками, как флот морских дронов Magura V5.

Таким образом, отмечают эксперты NYT, обе администрации планируют создание совместных предприятий американских и украинских производителей оружия. Именно с руководителями американских военных подрядчиков и встречался Зеленский во время последнего визита в США.

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"Некоторые в американских вооруженных силах хотят, чтобы Украина придерживалась стратегии "удерживать и строить" — сосредоточиться на удержании территории, которая у нее есть сейчас, и наращивании способности производить собственное оружие в течение 2024 года", — акцентируют в NYT.

Эту же программу поддержал Белый дом, который заявил после созыва в декабре конференции по вопросам отечественной оборонной промышленности Украины, что цель состоит в том, чтобы "развить надежную и самостоятельную украинскую оборонно-промышленную базу, которая отражает инновационную культуру Украины и обеспечивает материалы для неотложных военных нужд". С этой целью Госдепартамент направит своего советника в Министерство обороны Украины.

ВПК Украины

По информации NYT, военные заводы в Украине когда-то составляли краеугольный камень советской военной промышленности, производя, в том числе, самолеты и межконтинентальные баллистические ракеты. И хотя за годы независимости ВПК страны пришел в упадок, по словам украинского военного эксперта, полковника запаса Сергея Грабского, на которого ссылается издание, отечественные производители оружия обеспечили около 20% потребностей украинской армии с момента российского вторжения в феврале 2022 года.

"Украина производит бронетехнику и танки, самоходные гаубицы, артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты с лазерным наведением. Однако ее наибольший потенциал виден в боевых испытаниях инновационных систем, которые могут превзойти старую военную технику", — говорит военный эксперт.

Как считают аналитики NYT, в обозримом будущем Украине придется в значительной степени полагаться на собственное военное производство в войне против России, существенно более густонаселенной и с гораздо большим промышленным потенциалом.

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"Поскольку украинское наступление на суше сейчас застопорилось, цель будет состоять в том, чтобы создать достаточно реальную угрозу с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы появилась возможность для содержательных переговоров с Россией в конце следующего года или в 2025 году", — считает издание.

"Господство России на Черном море закончилось", — эксперт

Именно так охарактеризовал ситуацию с Черноморским флотом России Сидхарт Каушал, научный сотрудник и эксперт по морской мощи Королевского института объединенных служб в Лондоне. Он заметил, что безусловно дроны не заменят крупные надводные корабли. Однако, как подчеркнул эксперт, "способность беспокоить и наносить значительный ущерб судам, имеющим непропорционально высокую цену, является впечатляющей отдачей от инвестиций".

NYT напоминает, что Украина в боевых действий на море применила новый класс военно-морского оружия — взрывные морские дроны. Они поделены на несколько видов:

только разведывательные, оснащенные камерой;

дроны с механизмом для сбрасывания мин на пути российских кораблей;

дроны-камикадзе с фугасным БП.

Как стало ранее известно корреспондентам NYT, в Киеве реализуются две производственные программы: одна находится в ведении военной разведки, а другая — внутренней разведки. При этом представители украинской разведки разрешили осмотреть мастерскую и место хранения дронов с требованием не разглашать их местонахождение. По словам представителей военной разведки, цель заключалась в том, чтобы продемонстрировать украинскую самостоятельность, пока Конгресс рассматривает вопрос о предоставлении большей военной помощи Украине.

По данным ВМС Украины, пишет NYT, за год с момента выхода в Черное море дроны повредили и потопили десятки российских кораблей и, наряду с ракетами, предоставленными Западом, сыграли роль в принуждении России вывести суда из Севастопольской гавани.

"Ни у кого нет такого опыта использования морских дронов, как у нас. Нет ни инструкторов, ни учебников. Сейчас мы пишем эти книги", — сказал "Тринадцать", пилот морского дрона.

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Напомним, бойцы украинской военной разведки недавно получили новые ударные беспилотники и опробовали их на военных объектах в России. Аппараты, по словам военных, показали большую эффективность.

Фокус ранее писал об идее Минобороны Украины компенсировать дронами дефицит артиллерийских снарядов. Эксперты уверены, что БПЛА могут лишь дополнить работу артиллерии, но не заменить ее.