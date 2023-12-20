"Мобілізували ресурси": британська розвідка оцінила фортифікацію України

Україна розбудовує оборонні споруди на кордоні з Білорусі за допомогою "зубів дракона", колючого дроту та протитанкових ровів.

Related video

Останніми тижнями Україна мобілізує зусилля для покращення фортифікаційних споруд на фронті та на кордоні. Про це повідомляється у свіжому звіті британської розвідки від 20 грудня.

Президент Володимир Зеленський в кінці листопада закликав швидше будувати фортифікаційні споруди на ключових напрямках. Одна з важливих частин цих робіт проходить на північному кордоні з Білоруссю. Україна укріплює кордон "зубами дракона", колючим дротом та протитанковими ровами з середини грудня.

Звіт британської розвідки Фото: Ministry of Defence

Окрім цього у британській розвідці повідомили, що російський прорив на фронті малоймовірний. Проте локальні наступи окупаційних сил тривають на декількох напрямках. Вони рідко, коли відбуваються розміром більші за розмір загону. Ситуація на фронті характеризується статикою, підсумовують у британській розвідці.

Фортифікаційні споруди на кордоні з Білоруссю

Додамо, 6 грудня у Волинській ОВА показали, як відбувається додаткове укріплення кордону з Білоруссю. Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко заявив, що лінія розмежування захищена керованими та некерованими мінно-вибуховими загородженнями. Роботи продовжуються постійно.

Нагадаємо, 17 грудня нардепка Олександра Устіна пояснила, для чого Україна будує три лінії фортифікаційних споруд.

23 серпня ЗМІ писали, що Китай міг допомогти РФ будувати фортифікаційні споруди на окупованих територіях України.