Нардепка пояснила, навіщо Україна готує три лінії фортифікаційних укріплень

Устінова зазначає, що Україна готується до того, що в США можуть не затвердити пакет фінансової допомоги Україні цього року.

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У жовтні президент США Джо Байден направив до Конгресу запит на фінансування постачання зброї та іншу допомогу Україні й Ізраїлю загальною сумою в $106 млрд, із яких на Україну планувалося понад $60 млрд. Однак зараз питання зависло, і наша країна ризикує залишитися без підтримки. Народна депутатка Олександра Устінова, голова фракції партії "Голос", в ефірі "Єдиного телемарафону" заявила, що Україна готується до такого розвитку подій.

"Я сподіваюся, що ця допомога буде проголосована, і насамперед це стосується надходження зброї в Україну, тому що зараз ключове, що нам треба, — це зброя. Із тих 60 мільярдів, які ми зараз бачимо в пакеті, понад 20 мільярдів призначено на зброю, 11,8 мільярдів — на пряме бюджетне фінансування, 800 мільйонів, які зараз збирається Америка виділити Україні, — це залишки, які були на рахунках і залишилися з попереднього бюджету. Якщо, звичайно, не буде зброї, ми вже готуємося. Ми готуємо фортифікаційні укріплення, зараз три лінії, розуміючи, що особливо взимку нам доведеться переходити до оборонної війни, а не йти в наступ, як до цього було. І ми добре розуміємо, що навіть коли буде виділено гроші, у світі закінчуються боєприпаси", — повідомила вона.

Як відомо, 13 грудня Палата представників завершила свої голосування, так і не підтримавши пакет допомоги Україні. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що республіканці місяцями тримали критичну допомогу Україні в заручниках. За його словами, вони чітко почули меседж глави Кремля Володимира Путіна щодо досягнення своїх цілей в Україні. Обидві палати Конгресу США повернуться до роботи 9 січня 2024 року, тому цього року на допомогу розраховувати не доводиться.

Президент України Володимир Зеленський покинув США без чітких зобов'язань, що найважливіший союзник Києва продовжить підтримку нашої країни через бойові дії, що тривають.

"Здається, адміністрація Байдена просить мільярди додаткових доларів без належного нагляду, без чіткої стратегії перемоги та без будь-яких відповідей, які, на мою думку, американський народ повинен отримати", — заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон після особистого звернення Зеленського.

Раніше Фокус писав, чому партнери України затримують затвердження допомоги.