Гроші зі США – не подарунок. Чому партнери України затримують затвердження допомоги

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Наступний тиждень має стати вирішальним у затвердженні планів бюджетного фінансування України.

14–15 грудня відбудеться саміт ЄС, де серед інших має бути розглянуте і ухвалене політичне рішення з питання виділення 50 млрд євро Україні на 2024–2027 роки.

Нагадаю, йдеться про запропонований Єврокомісією (ЄК) інструмент UkraineFacility, з яких:

39 млрд євро має надійти на фінансування бюджету;

8 млрд євро — на пільгові кредити у пріоритетні сектори економіки;

3 млрд євро — на технічну допомогу.

За пропозицією ЄК, ці кошти мають бути зарезервовані шляхом внесення змін до бюджету ЄС на 2021–2027 роки та ухвалені в пакеті разом з іншими статтями збільшення внутрішніх витрат ЄС (на міграцію, інвестиції у стратегічні галузі, обслуговування боргу).

В наших руках – виконувати зовнішні домовленості і тримати темп приєднання до ЄС після відкриття перемовин Фото: РІА Новини

Як пише FT, напередодні Саміту між країнами ЄС точаться суттєві суперечки щодо цього бюджетного пакету і, зокрема, щодо обсягів допомоги Україні. Перемога ультраправих на парламентських виборах у Нідерландах та бюджетна криза у ФРН ускладнюють досягнення згоди щодо внесення змін до бюджету ЄС. Це на додачу до позиції Угорщини, яка взагалі намагається блокувати виділення коштів Україні у бюджеті ЄС, закріплення допомоги на позабюджетному (тобто менш гарантованому) рівні і зменшення її щонайменше удвічі.

Виглядає так, що до 15 грудня із пакетом підтримки Україні має визначитись Сенат і Конгрес США. Там також продовжуються інтенсивні дебати, але ймовірність щодо отримання двопалатної підтримки пакету допомоги Україні до новорічних канікул є, і вона висока.

Фінансування з боку ЄС і США — це не подарунок, як про це розповідають популісти різного штибу

Впевнений, що, попри всі суперечки, до кінця року матимемо добрі новини з Брюсселя та Вашингтона, які засвідчать непохитність наших союзників у протистоянні російській агресії. Фінансування з боку ЄС і США — це не подарунок, як про це розповідають популісти різного штибу. Не дай Бог якійсь країні коли-небудь отримувати такі "дарунки" долі. Збитки, які Україна отримала через обіцяні у 90-ті міжнародні гарантії безпеки, що не працюють, на порядок більші, ніж зовнішня допомога, яка дає змогу утримувати на плаву економіку, соціальну сферу та оборонятись.

Важливо

Бюджетна суперечка в ЄС: Україна може залишитися без 50 млрд євро, — FT

Але і нам остаточно слід подорослішати. В наших руках мобілізація всіх доступних внутрішніх ресурсів насамперед від детінізації, зменшення тіньової економіки, нещадна боротьба з корупціонерами. В наших руках — розвиток машинобудування, ОПК й інших суміжних галузей, що зміцнюватимуть обороноздатність. В наших руках — виконувати зовнішні домовленості і тримати темп приєднання до ЄС після відкриття перемовин. Заклик "все для фронту, все для Перемоги" має стати не просто красивим слоганом, а реальним спонукальним мотивом для всього українського суспільства.