Щаслива пенсія: яку систему має створити Україна, якщо поважає людей похилого віку

Місячний проїзний на метро в столиці став коштувати дорожче ніж мінімальна пенсія!!! На перший погляд — абсурд. Але для пенсіонерів-киян насправді нічого не змінилося, бо в них пільга — проїзд в метро безкоштовний.

Коли ми говоримо про бідність, то розмова також не повинна зводитися лише до грошового виміру виплат, будь то підвищення розміру пенсій чи допомог.

Введення базової пенсії (або мінімальних пенсійних гарантій) є надзвичайно важливим, але недостатнім інструментом для повного подолання бідності серед людей похилого віку.

Аналіз європейського досвіду (зокрема стратегій ЄС 2026 року) та порівняння з українськими реаліями демонструють, що одноразове введення фінансових виплат не здатне повністю розв'язати проблему бідності через її багатовимірний характер.

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У країнах ЄС та інших розвинених системах базові пенсії або мінімальні пенсійні гарантії виконують функцію соціальної безпеки. Вони спрямовані на те, щоб підтягнути доходи пенсіонерів, які мали низькі зарплати або перерви у стажі, ближче до офіційної межі бідності. В ЄС середній показник доходів найбідніших пенсіонерів завдяки державній підтримці підтягується до 83,5% від національної межі бідності. Тобто базова пенсія суттєво полегшує виживання, навіть якщо людина формально залишається в зоні ризику бідності.

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Але, як зазначається в аналітичних документах Єврокомісії, бідність літніх людей тісно пов’язана з низкою інших чинників. Зокрема, це потреби в медичних послугах та сторонньому догляді. Якщо ці послуги платні, навіть висока базова пенсія не рятує від бідності. Крім того, літні люди є найбільш вразливими до різких стрибків тарифів на опалення та електроенергію.

Жінки мають вищий ризик бідності в літньому віці через більшу тривалість життя, частіше проживання наодинці, що збільшує питомі витрати на побут. Навіть за наявності базової пенсії жінки залишаються у групі найвищого ризику.

Швидке зростання цін на базові товари (харчові продукти, ліки тощо) швидко знецінює фіксовані пенсійні виплати, якщо механізм індексації базової пенсії не працює оперативно й у реальному часі.

Також в Україні існує проблема визначення мінімального розміру пенсій через прив'язку до розміру прожиткового мінімуму, який по факту є значно нижчим за фактичну вартість виживання. Навіть якщо в Україні впровадити базову пенсію на рівні фактичного прожиткового мінімуму, пенсія покриватиме лише базові потреби виживання, але не виведе людину з бідності у розумінні гідного рівня життя.

Саме тому ініціативи пенсійної реформи про встановлення мінімальної виплати на рівні 6000 гривень є хорошим сигналом, але потрібно розуміти, що для подолання бідності людей поважного віку цього недостатньо. Окрім грошової базової пенсії, потрібна широка та скоординована система соціальних послуг і підтримки, яка включатиме доступ до якісних і доступних публічних послуг: якісне медичне обслуговування, програми довготривалого догляду, субсидії на енергоносії та навіть організація якісного дозвілля.

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