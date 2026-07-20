Не всі знають про ці надбавки: кому з пенсіонерів доплачують сотні й тисячі гривень

Пенсійний фонд України автоматично призначає частину надбавок і доплат до пенсій, а для окремих виплат пенсіонерам потрібно звернутися із заявою. Загальний розмір пенсії з усіма надбавками у 2026 році не може перевищувати 25 950 грн.

Про це повідомили в УНІАН із посиланням на коментар адвокатки Ірини Босої.

За її словами, автоматично призначаються щорічна індексація пенсій, перерахунок виплат працюючим пенсіонерам, а також вікові надбавки та гарантований мінімальний розмір пенсійної виплати для окремих категорій пенсіонерів.

З 1 березня 2026 року пенсії проіндексували із коефіцієнтом 1,121, що становить близько 12%. Мінімальне підвищення складає 100 грн, а максимальне — 2595 грн. Водночас індексується лише основний розмір пенсії без урахування надбавок і доплат, тому фактичне збільшення виплат може бути меншим.

Також після досягнення 70, 75 і 80 років пенсіонерам автоматично призначають вікові доплати — 300 грн, 456 грн і 570 грн відповідно.

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“Ці суми не підсумовуються, а лише замінюють одна одну. Окремо діє надбавка за понаднормовий страховий стаж, яка у 2026 році не може перевищувати 25,95 грн за кожен зайвий рік”, — сказала Боса.

Крім автоматичних нарахувань, законодавство передбачає доплати, які призначають лише після звернення до ПФУ з заявою та підтвердними документами. Йдеться, зокрема, про надбавку на непрацездатних членів сім'ї, надбавку на догляд та пенсію за особливі заслуги перед Україною.

За словами адвокатки, не всі доплати можна отримувати одночасно.

“Якщо особа одночасно має право на надбавку за кількома підставами, їй призначають лише одну — найбільшу”, — зазначила вона.

Водночас окремі виплати можуть поєднуватися, але загальний розмір пенсії з усіма надбавками у 2026 році не може перевищувати 25 950 грн.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15224-5, який пропонує поетапно підвищити прожитковий мінімум, мінімальну зарплату та пенсії у 2026 році. Якщо документ ухвалять, мінімальна пенсія з 1 липня може зрости до 7 387 грн, а з 1 жовтня — до 7 591 грн. Мінімальну зарплату до кінця року планують підвищити до 12 160 грн.

Також у ПФУ нагадали, що пенсіонери віком від 65 років, які мають необхідний страховий стаж, мають право на підвищений мінімальний розмір пенсії. У 2026 році він становить щонайменше 40% мінімальної зарплати, а з урахуванням установлених доплат мінімальна пенсійна виплата для цієї категорії становить 3 758 грн.