Право на підвищену пенсію в Україні мають люди, яким виповнилося 65 років. Фокус з'ясував, скільки їм платять у 2026 році.

Підвищені мінімальні пенсії в Україні належать особам, яким виповнилося 65 років. Про це нагадали в Пенсійному фонді України.

Правило діє ще з 1 січня 2018 року відповідно до частини 2 статті 28 закону України №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Там пояснюється, що для осіб, які досягли 65-ти років, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі 40% від мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України.

Хто має право на перерахунок пенсії

Право на перерахунок мінімальної пенсії в Україні мають такі категорії непрацюючих пенсіонерів:

ті, кому виповнилося 65 років;

якщо вони отримують пенсію, призначену відповідно до закону №1058, за віком;

отримують пенсію, відповідно до закону №1058, по інвалідності;

отримують виплати в разі втрати годувальника (за законом №1058);

за вислугою років;

за наявності страхового стажу у чоловіків 35 років, а у жінок — 30 років;

у разі, якщо розмір пенсії за віком з урахуванням доплати до прожиткового мінімуму не перевищує 40% мінімальної заробітної плати, визначеної законом "Про державний бюджет України".

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Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій у 2026 році, як і раніше, з використанням нового показника мінімальної заробітної плати роблять після звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності.

Підвищення пенсій в Україні у 2026 році Фото: Апостроф

Розмір мінімальної пенсії в Україні у 2026 році

Також нагадаємо, що з 1 січня 2026 року мінімальну заробітну плату визначено в розмірі 8 647 грн, відповідно мінімальний розмір пенсії за віком для зазначеної категорії пенсіонерів цього року становить 3 458,80 грн (8 647,00 грн х 40%).

"Фактична мінімальна сума пенсійної виплати для осіб, які досягли віку 65 років (за наявності страхового стажу в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років), з урахуванням доплати, визначеної постановою Кабміну від 25 лютого 2025 року №209 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат 2025 року", з 01 березня 2025 року становить 3 758,00 грн", — нагадують у ПФУ.

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Суми виплат зміняться з 1 липня: українцям планують підвищити мінімальні зарплати та пенсії

Фокус уже повідомляв, що пенсії в Україні перераховуються автоматично. Для цього не потрібно звертатися до Пенсійного.

Також нагадаємо, що в Україні відбувся перерахунок пенсії для тих, хто продовжує працювати. Однак у більшості випадків підвищені виплати люди отримають тільки влітку. Про це Фокус писав у матеріалі про перерахунок пенсій у 2026 році.