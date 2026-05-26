Суми виплат зміняться з 1 липня: українцям планують підвищити мінімальні зарплати та пенсії

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15224-5, який передбачає підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та пенсій у 2026 році. Якщо документ ухвалять, перший етап змін може запрацювати вже з 1 липня.

Про це повідомили у виданні Новини.LIVE з посиланням на законопроєкт №15224-5.

Документ передбачає поетапне підвищення прожиткового мінімуму протягом року. Для однієї людини його пропонують збільшити до 9 906 грн з 1 липня і до 10 180 грн з 1 жовтня.

Також у законопроєкті пропонують переглянути суми для дітей, працездатних громадян і пенсіонерів. Для дітей до 6 років прожитковий мінімум може зрости до 7 858 грн з липня, а для дітей від 6 до 18 років — до 10 035 грн. Для працездатних українців пропонують встановити показник на рівні 11 833 грн, а для людей, які втратили працездатність, — 7 387 грн.

Разом із прожитковим мінімумом хочуть підвищити й мінімальну пенсію за віком. З 1 липня вона може становити 7 387 грн, а з 1 жовтня — 7 591 грн.

Крім того, законопроєкт передбачає підвищення мінімальної зарплати. Вона може зрости з нинішніх 8 647 грн до 11 183 грн із липня та до 12 160 грн із жовтня. Погодинну ставку також пропонують підвищити до 64,16 грн із липня та до 72,17 грн із жовтня.

У документі також йдеться про збільшення базового грошового забезпечення військових у 1,5 раза з 1 червня 2026 року.

“Реалізація положень проєкту закону може бути профінансована за рахунок додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів податку на доходи фізичних осіб, додаткових доходів внаслідок недопущення укриття податків і зборів, а також за рахунок зменшення витрат із бюджетів на не першочергові заходи”, — зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.

Автори ініціативи пояснюють, що чинні соціальні стандарти не відповідають реальним витратам українців, через що люди отримують недостатні соціальні гарантії.

