Суммы выплат изменятся с 1 июля: украинцам планируют повысить минимальные зарплаты и пенсии

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15224-5, который предусматривает повышение прожиточного минимума, минимальной зарплаты и пенсий в 2026 году. Если документ примут, первый этап изменений может заработать уже с 1 июля.

Об этом сообщили в издании Новости.LIVE со ссылкой на законопроект №15224-5.

Документ предусматривает поэтапное повышение прожиточного минимума в течение года. Для одного человека его предлагают увеличить до 9 906 грн с 1 июля и до 10 180 грн с 1 октября.

Также в законопроекте предлагают пересмотреть суммы для детей, трудоспособных граждан и пенсионеров. Для детей до 6 лет прожиточный минимум может вырасти до 7 858 грн с июля, а для детей от 6 до 18 лет — до 10 035 грн. Для трудоспособных украинцев предлагают установить показатель на уровне 11 833 грн, а для людей, утративших трудоспособность, — 7 387 грн.

Відео дня

Вместе с прожиточным минимумом хотят повысить и минимальную пенсию по возрасту. С 1 июля она может составить 7 387 грн, а с 1 октября — 7 591 грн.

Кроме того, законопроект предусматривает повышение минимальной зарплаты. Она может вырасти с нынешних 8 647 грн до 11 183 грн с июля и до 12 160 грн с октября. Почасовую ставку также предлагают повысить до 64,16 грн с июля и до 72,17 грн с октября.

В документе также говорится об увеличении базового денежного обеспечения военных в 1,5 раза с 1 июня 2026 года.

"Реализация положений проекта закона может быть профинансирована за счет дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней налога на доходы физических лиц, дополнительных доходов в результате недопущения укрытия налогов и сборов, а также за счет уменьшения расходов из бюджетов на не первоочередные мероприятия", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы объясняют, что действующие социальные стандарты не соответствуют реальным затратам украинцев, из-за чего люди получают недостаточные социальные гарантии.

Напомним, в начале мая в медиа сообщали о возможном повышении зарплат работникам Национальной полиции. По предварительным данным, выплаты правоохранителям могут вырасти до 33 тысяч гривен.

Также 22 мая Фокус писал о вероятном увеличении денежного обеспечения военных и источниках, из которых бюджет может получить дополнительные средства.