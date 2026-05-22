Посылки под налогом, зарплаты — под вопросом: как Украина ищет деньги на ВСУ

Украинцам снова готовят новые налоги — на посылки из-за границы, доходы с цифровых платформ и товары военного назначения. Власти обещают направить дополнительные деньги на армию и повышение выплат военным. Но экономисты предупреждают: быстрых результатов это не даст. Почему усиление налогового давления не решает проблему дефицита средств и на что на самом деле можно тратить европейские миллиарды — разбирался Фокус.

На следующей неделе, 26 мая, ожидается голосование за изменения в государственный бюджет на 2026 год. И, согласно правительственным расчетам, расходы государственного бюджета увеличиваются на 1,64 трлн грн. Львиная доля из них запланирована на сектор нацбезопасности и обороны — 1,56 трлн грн. Но повышения зарплат для военных пока не предусматривается, сообщает нардеп Алексей Леонов.

На зарплаты военным нужно дополнительно 200 млрд в год

По словам парламентария, кредит от ЕС на 90 млрд евро, две трети которого пойдут на оборонные нужды, нельзя напрямую использовать на повышение зарплат военным. Это политический вопрос, поскольку некоторые страны ЕС не согласны оплачивать увеличение денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.

"Есть ли выход? Да, есть. Нужно обеспечить дополнительные поступления в бюджет, которые позволят повысить зарплату военным преимущественно за счёт собственных средств. Предварительные расчеты показывают, что для повышения зарплат всем военным на 10 тысяч гривен необходимо дополнительных 200 миллиардов в год»", — подчёркивает нардеп.

Но перед тем, как повышать зарплаты, нужно сначала покрыть существующий дефицит, и изменения в бюджет предусматривают такие направления:

152,26 млрд грн — преимущественно на денежное обеспечение ВСУ;

9,91 млрд грн — для Нацгвардии (денежное обеспечение и оружие вместе);

6,79 млрд грн — для Государственной пограничной службы (денежное обеспечение и оружие вместе);

2,47 млрд грн — для СБУ (преимущественно денежное обеспечение);

1,83 млрд грн — для ГУР МО (денежное обеспечение и оружие).

Есть и ответ, откуда брать дополнительные средства:

С 1 января 2027 года военный сбор полностью пойдёт на денежное обеспечение ВСУ — это 140–200 млрд грн в год.

В 2026 году пошлины на товары военного назначения и двойного использования направят на закупку оружия и денежное обеспечение военных.

Ещё 34 млрд грн в оборонный бюджет могут дать налоги на доходы от цифровых платформ и посылок до 150 евро.

Опять же, всё сводится к тому, что на население будет оказываться налоговое давление. Как следует, нардепы не отказались от идеи облагать налогами продажи на цифровых площадках и даже посылки из-за границы.

Собственно, как отмечает в комментарии Фокусу экономист Олег Пендзин, избежать налогов на посылки и цифровые платформы Украине вряд ли удастся, поскольку это одно из требований Международного валютного фонда и Европейского Союза. По его словам, если страна рассчитывает на десятки миллиардов евро финансовой помощи, ей придется адаптировать налоговое законодательство к европейским правилам.

Сегодня НДС начисляется на посылки стоимостью свыше 150 евро. Однако новые нормы предусматривают введение налога и для отправлений дешевле этой суммы. В то же время, уточняет эксперт, речь не идет о налогообложении всех без исключения посылок: если обычное физическое лицо, а не маркетплейс или магазин, отправит вам разовую посылку стоимостью до 40 евро, она налогом не облагается.

"С первого дня существования украинского Налогового кодекса любой доход гражданина должен был облагаться налогом. Если человек продает результат своей деятельности — он обязан платить с этого налог. Другое дело, что многие работают без регистрации и ничего не декларируют. Сейчас же им фактически предлагают более мягкие условия: платить не 18%, а только 5%. И когда мы говорим о движении в Европейский Союз, нужно понимать — в странах ЕС налоги платят все", — объясняет эксперт.

Деньги дали, но на оружие, а не на зарплаты

Как отметил в беседе с Фокусом экономист, экс-советник президента Олег Устенко, даже если власти решат обложить налогами все посылки и продажи на маркетплейсах, а также ввести пошлины на товары военного назначения и направлять военный сбор исключительно на нужды армии, реализовать такие изменения раньше следующего года вряд ли получится.

"Сейчас ситуация выглядит так: все налоги, которые собираются внутри страны, фактически идут на сектор безопасности и обороны. Речь идет примерно о 65 млрд долларов, но и этого недостаточно. Именно поэтому для нас критически важна помощь Европейского Союза.

Кредитная программа ЕС на 90 млрд евро рассчитана на два года. Из 45 млрд евро, предусмотренных на этот год, около 30 млрд евро должны пойти именно на сектор безопасности и обороны. Если перевести в доллары — это примерно 35 млрд.

То есть получается, что оборонный сектор финансируется за счет 65 млрд долларов из украинского бюджета плюс еще примерно 35 млрд долларов европейской помощи. Но важно понимать: это не “живые” деньги, которые заходят напрямую в Украину. Эти средства остаются в Европе и идут на закупку для нас оружия, техники, амуниции и другого необходимого оборудования.

В Украину попадет лишь небольшая часть этих средств — на закупку вооружения у украинских частных производителей. Если не ошибаюсь, речь идет примерно о 5–10% от общей суммы. То есть максимум — около 3,5 млрд долларов. Хотя я видел и оценки в районе 6 млрд долларов, которые могут направить, например, на закупку украинских дронов.

Но дальше начинаются популистские обещания о повышении зарплат и дополнительных выплатах. И тут возникает главный вопрос: где брать на это ресурс?" — объясняет Устенко.

Повышение налогов не спасёт, нужны другие меры

По мнению Устенко, есть три возможных выхода из ситуации.

Вариант первый — увеличить налоги. Но в этом году государство не имеет права их повышать — это запрещено законом. Максимум, что можно сделать, — поднять налоги со следующего года. Поэтому обещания политиков, что всё изменится уже в этом году, просто невыполнимы, говорит эксперт. Однако и повышение налогов в следующем году — не решение.

"Многие думают: поднимем налоги — получим больше денег и сможем увеличить зарплаты военным. Но на деле это не сработает. Потому что есть большой риск: бизнес не выдержит повышенных налогов и начнёт уходить в тень. Люди будут скрывать доходы, компании — находить схемы, чтобы платить меньше. В итоге бюджет не только не получит дополнительных средств, а наоборот — потеряет те деньги, которые получает сейчас. Так что повышение налогов — не решение. Это тоже тупик", — подчёркивает экономист.

Вариант второй — перераспределить существующие бюджетные средства.

"Мои расчёты показывают: максимум, на что мы можем рассчитывать сейчас (если отменить все необязательные траты, например, кэшбэки), — это поднять среднюю зарплату военных на 10–15 тысяч гривен в месяц. Этого очевидно недостаточно", — продолжает Устенко.

При этом деньги, которые Украина получает от европейских партнёров, нельзя тратить на зарплаты военным — они идут только на закупку оружия и оборудования.

Вариант третий — договариваться с союзниками, чтобы они разрешили использовать часть своих денег на зарплаты военным. Но это маловероятно в рамках существующей кредитной программы.

Денег нет — значит, разговоры о справедливости бесполезны. Тогда возникает вопрос уже не об увеличении заработной платы, а о перераспределении этого ресурса между всеми.

"Разговоры о том, что в тылу надо получать на пятьдесят процентов больше, а на фронте в три-четыре раза больше, — это пустые дискуссии, если нет денег. Основа для всего — экономика. Денег нет — значит, ничего не работает", — говорит Устенко.

Единственный реальный путь — ревизия расходов в армии

"Увеличение выплат должно быть непропорциональным. Критически важны те, кто на первой линии. Значит, всё увеличение, весь дополнительный ресурс должен быть вброшен к ним. Более того, необходимо перераспределить ресурс, имеющийся на тыловых позициях, в сторону передовой. Если нужен другой подход — например, стимулировать определённые профессии, — можно использовать и его. Но опять-таки речь идёт только о перераспределении средств", — объясняет экономист.

Найти деньги на увеличение зарплат военным в этом году — нерешаемая задача. В следующем — тоже. Но есть непопулярный, но действенный вариант.

"Мы видим массу примеров в публичной плоскости, что кто-то числится в армии, а по факту там не находится. Ему платят зарплату, тратят деньги на питание, обмундирование, а он этим не пользуется. Нужна полная оптимизация и анализ. Я бы даже сказал более правильное слово — ревизия и инвентаризация всех расходов в нашей армии. Это единственное, что даст возможность оптимизировать расходы и действительно увеличить денежное довольствие наших военных уже в этом году. В противном случае это просто популистские разговоры ни о чём", — говорит Устенко.

Это не идеальный вариант, но другого сейчас просто нет — нужно продолжать договариваться с союзниками: выяснять, сколько ещё денег они могут дать, и добиваться, чтобы эти деньги разрешили тратить на зарплаты военным, резюмирует экономист. Это один из возможных путей.

