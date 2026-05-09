В Украине резко повысят выплаты военным: названы новые суммы

В Украине планируют существенно изменить систему денежного обеспечения военнослужащих, увеличив базовые зарплаты и боевые доплаты. Новые условия также включают поэтапное заключение контрактов для различных категорий военных и дополнительные финансовые вознаграждения за службу на передовой.

Народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале сообщил, что военным уже начали присылать проекты новых контрактов, которые ранее анонсировали президент Украины Владимир Зеленский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Украине планируют значительно повысить зарплаты военнослужащих. В частности, базовая ежемесячная выплата для рядового состава должна вырасти до 30 тысяч гривен, тогда как сейчас она составляет 20,1 тысячи гривен. Также изменится система дополнительных выплат за выполнение боевых задач. Новая система предусматривает ряд финансовых стимулов для военнослужащих. Среди изменений предложены:

"ежегодное вознаграждение за заключение контракта — 27 тысяч гривен;

ежемесячную дополнительную выплату за подписание контракта — 10 тысяч гривен;

выплату за взятие в плен противника — 250 тысяч гривен;

выплату за уничтожение противника — 25 тысяч гривен;

выплату за захват позиций — 40 тысяч гривен за день;

выплату за восстановление позиций — 20 тысяч гривен за день;

выплату за выполнение боевых задач на линии боевого соприкосновения — 8,7 тысячи гривен за день", — отметил Гончаренко.

Кроме того, проект предусматривает новые условия заключения контрактов. В частности, контракт сроком на один год предлагают заключать только для действующих военнослужащих, которые служат в боевых ротах. Контракты сроком от двух лет и более смогут заключать все категории военнослужащих и граждан.

Также предложена трехуровневая система заключения контрактов.

На первом этапе контракты планируют заключать с военнослужащими основных боевых подразделений боевых воинских частей до уровня роты включительно. Речь идет о механизированных, мотопехотных, штурмовых, десантно-штурмовых подразделениях, морской пехоте, силах специальных операций и других боевых формированиях.

На втором этапе контракты предлагают заключать с военнослужащими других подразделений боевых частей, которые не попали в первый этап, а также с военными ВМС, БпС, РВиА, авиационных подразделений, ЗРВ и РТВ.

Третий этап должен охватить органы военного управления, части логистики, поддержки, медицинские подразделения, ТЦК и СП, военные учебные заведения и другие структуры.

"Кроме того, предлагается предоставление права на отсрочку от призыва по мобилизации после увольнения тем военнослужащим, которые заключили контракт от 2-х и более лет с расчетом, 1 месяц выполнения боевых задач — 3 месяца отсрочки", — подчеркнул Гончаренко.

Напомним, что советник Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил о необходимости реформы мобилизации в Украине. Он отмечал, что одним из способов поощрения граждан могут стать социальные гарантии и "быстрые и большие выплаты" для военных.

Ранее мы также информировали, что Украина впервые получила возможность направлять часть международной финансовой помощи на зарплаты военнослужащих ВСУ. Речь идет о кредите Европейского Союза на 90 миллиардов евро, разблокирование которого ранее задерживала Венгрия.