В Україні різко підвищать виплати військовим: названо нові суми

В Україні планують суттєво змінити систему грошового забезпечення військовослужбовців, збільшивши базові зарплати та бойові доплати. Нові умови також включають поетапне укладання контрактів для різних категорій військових та додаткові фінансові винагороди за службу на передовій.

Народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram-каналі повідомив, що військовим уже почали надсилати проєкти нових контрактів, які раніше анонсували президент України Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В Україні планують значно підвищити зарплати військовослужбовців. Зокрема, базова щомісячна виплата для рядового складу має зрости до 30 тисяч гривень, тоді як зараз вона становить 20,1 тисячі гривень. Також зміниться система додаткових виплат за виконання бойових завдань. Нова система передбачає низку фінансових стимулів для військовослужбовців. Серед змін запропоновано:

"щорічну винагороду за укладання контракту — 27 тисяч гривень;

щомісячну додаткову виплату за підписання контракту — 10 тисяч гривень;

виплату за взяття в полон противника — 250 тисяч гривень;

виплату за знищення противника — 25 тисяч гривень;

виплату за захоплення позицій — 40 тисяч гривень за день;

виплату за відновлення позицій — 20 тисяч гривень за день;

виплату за виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення — 8,7 тисячі гривень за день", — зазначив Гончаренко.

Крім того, проєкт передбачає нові умови укладання контрактів. Зокрема, контракт терміном на один рік пропонують укладати лише для чинних військовослужбовців, які служать у бойових ротах. Контракти строком від двох років і більше зможуть укладати всі категорії військовослужбовців та громадян.

Також запропоновано трирівневу систему укладання контрактів.

На першому етапі контракти планують укладати з військовослужбовцями основних бойових підрозділів бойових військових частин до рівня роти включно. Йдеться про механізовані, мотопіхотні, штурмові, десантно-штурмові підрозділи, морську піхоту, сили спеціальних операцій та інші бойові формування.

На другому етапі контракти пропонують укладати з військовослужбовцями інших підрозділів бойових частин, які не потрапили до першого етапу, а також із військовими ВМС, БпС, РВіА, авіаційних підрозділів, ЗРВ та РТВ.

Третій етап має охопити органи військового управління, частини логістики, підтримки, медичні підрозділи, ТЦК та СП, військові навчальні заклади та інші структури.

"Крім того, пропонується надання права на відстрочку від призову по мобілізації після звільнення тим військовослужбовцям, які уклали контракт від 2-х і більше років із розрахунком, 1 місяць виконання бойових завдань – 3 місяці відстрочки", — наголосив Гончаренко.

Нагадаємо, що радник Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив про необхідність реформи мобілізації в Україні. Він наголошував, що одним зі способів заохочення громадян можуть стати соціальні гарантії та "швидкі й великі виплати" для військових.

Раніше ми також інформували, що Україна вперше отримала можливість спрямовувати частину міжнародної фінансової допомоги на зарплати військовослужбовців ЗСУ. Йдеться про кредит Європейського Союзу на 90 мільярдів євро, розблокування якого раніше затримувала Угорщина.