"Швидкі та великі виплати": Подоляк запропонував, як заохотити українців мобілізуватися

В Офісі президента України допускають, що проблему мобілізації частково можуть розв'язати соціальні гарантії для українців.

Хоча мобілізація — вкрай непопулярний крок, але він дуже потрібний українській державі. Про це в інтерв'ю каналу Новини.LIVE сказав радник Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словама, ТЦК сьогодні вирішують проблему мобілізації, яка дуже необхідна державі, але з іншого боку — створюють негативний емоційний фон.

"Все негативно виглядатиме. До моменту, поки ми не зрозуміємо дві речі. Війна – це непопулярно, мобілізація – це вкрай непопулярно. І, безумовно, там будуть ексцеси і інциденти. Але кожен треба розбирати окремо. І було б бажано, щоб правоохоронні органи все ж таки розібрали", — заявив Подоляк.

Також, на його думку, головним інструментом заохочення людей до служби може стати фінансова мотивація.

"Друга складова, дуже важлива. Все це непопулярно, але працює тільки одна технологія – фінансування.Тобто ми людям маємо давати великі соціальні гарантії. Хто рекрутується, виплати мають бути швидкими і великими. Люди мають розуміти, що так, це непопулярно, але я розумію, що я буду мати компенсації, сім'я буде мати компенсації. Тільки по цьому шляху треба йти", — сказав він.

Також він припустив, що попри аудит прибрати усі негативні моменти з війська не вийде.

"Але, знову ж таки, є міністр оборони, він проводить аудит, він говорить, як буде змінена система. Він говорить, як можна буде прибрати оці всі негативні моменти хоча б частково. Я розумію, що всі не приберемо", — сказав радник ОП.

Реформа мобілізації: що відомо

Нагадаємо, що в Раді заговорили про перегляд правил бронювання. Через зловживання систему бронювання працівників в Україні можуть переглянути. Але наразі офіційних рішень поки немає. Про це розповіла нардеп від ЄС, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки Ірина Фріз.

Також військова омбудсменка Ольга Решетилова озвучила пропозиції щодо реформи мобілізації. Серед іншого передбачається, що люди призиватимуться на два-три роки, а також зміниться роль територіальних центрів комплектування. Ще одна проблема — застарілі норми перебування бійців на передовій, які сьогодні проводять у бліндажах інколи 100-300-400 діб.