"Значна частина підпадатиме під мобілізацію": в Раді заговорили про перегляд правил бронювання

Через зловживання систему бронювання працівників в Україні можуть переглянути. Але наразі офіційних рішень поки немає.

У Раді хочуть, аби підхід до цього процесу був прозорим, збалансованим і не зашкодив критично важливим галузям економіки. Про це розповіла нардеп від ЄС, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки Ірина Фріз в інтерв'ю для "Телеграфу".

За її словами, на сьогодні жодного проєкту рішення поки що у Раді не представлено. Але зміни, на її думку, мають врахувати кілька факторів. Бо "бронювання" важливе для економіки.

"Потрібно враховувати для того, щоб була громадська підтримка, і для того, щоб ініціатива справді якісно впливала на питання мобілізації. Тому що якщо ми говоримо про перегляд бронювання, то ми розуміємо, що значна частина, яка має бронь, підпадатиме під мобілізацію", — зазначила нардеп.

Але зміни вже назріли, бо за її словами, "бронювання перетворилося на формування "сірої зони" для ухилянтів, які купляють і продають бронь". Тож перегляд підходу до бронювання в Україні, на її думку, є необхідним.

"Бо у нас бронювання перетворилося на формування "сірої зони" для ухилянтів, які за рахунок корупційних угод та існуючих схем можуть купувати та продавати це бронювання. У той час, коли країна перебуває у затяжній війні, я вважаю це злочином", — пояснює вона.

Реформа мобілізації: що хочуть змінити

Військова омбудсменка Ольга Решетилова озвучила пропозиції щодо реформи мобілізації. Серед іншого передбачається, що люди призиватимуться на два-три роки, а також зміниться роль територіальних центрів комплектування. Ще одна проблема — застарілі норми перебування бійців на передовій, які сьогодні проводять у бліндажах інколи 100-300-400 діб.

Окрім граничних термінів служби, згадають також про терміни ротації. За словами посадовиці, через 40 днів перебування на лінії боїв у піхотинців з'являється "повна апатія", тому слід на законодавчому рівні обмежити цей термін.

Також Рада обговорює підняття зарплат українським військовим. У Раді обговорюють ініціативу щодо збільшення виплат для піхотинців, штурмових підрозділів та десантників. Про це розповів нардеп та секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.