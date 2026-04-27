Які реформи проведуть у ЗСУ та ТЦК: 100 днів без ротації та терміни служби, — Решетилова

Військова омбудсменка Ольга Решетилова озвучила пропозиції щодо реформи мобілізації, ідеться в інтерв'ю для "Української правди". Серед іншого, передбачається, що люди призиватимуться на два-три роки й що зміниться роль територіальних центрів комплектування. Ще одна проблема — застарілі норми перебування бійців на передовій, які сьогодні проводять у бліндажах інколи 100-300-400 діб. Які саме зміни у системі ротацій та мобілізації готує влада?

Решетилова під час розмови з журналістами озвучила деякі пропозиції, які офіс омбудсмена надішле на розгляд уряду. Окрім граничних термінів служби, згадають також про терміни ротації. Згідно з даними посадовиці, через 40 днів перебування на лінії боїв у піхотинців з'являється "повна апатія", тому слід на законодавчому рівні обмежити цей термін. З'ясувалось, що є наказ Генштабу тримати бійців не позиціях не більше 15 днів, але ця норма "мертва", сказала Решетилова, пропонуючи встановити реалістичні терміни виконання бойових завдань. Ідеться про штурмовиків та піхотинців, наголосила омбудсменка.

Відео дня

Реформи мобілізації — що змінять

Журналісти поцікавились в омбудсменки, як вона оцінює проблеми з мобілізацією, ТЦК та поліцією. Решетилова пояснила, що терцентри комплектування займались невластивими функціями, оскільки примусом повинна була б займатись поліція та місцеві органи влади. Найперше пропозицію офісу — відділити завдання соціальної підтримки від питань комплектування ЗСУ.

На думку офісу омбудсмена, в армію можуть призвати 1,6 млн осіб, які досі ухиляють від служби. Паралельно має відбутись ротація та демобілізація. Решетилова пояснила, що мобілізовані громадяни повинні знати про скінченність перебування в армії — ідеться про "2-3 роки". Крім того, згадали про демобілізацію тих, хто служить з початку великої війни: посадовиця не уточнила, як бачить процес для цієї категорії військових.

"Демобілізація тих, хто зараз на службі, і поповнення війська тими, хто ще не служив. Якщо ми говоримо про цю ротацію, то очевидно, маємо говорити і про права тих, хто прийде у військо", — ідеться в інтерв'ю.

Зазначимо, у березні 2026 року українські топпосадовці почали говорити про реформи мобілізації. Серед іншого, ішлося про те, що найперше запровадять скінчені терміни служби, при цьому уточнювалось, що це у першу чергу, ймовірно, стосуватиметься піхотинців та штурмовиків. Крім того, планують змінити ситуацію з самовільним залишенням частин, яке пов'язане з неможливістю переходу в інший підрозділ.

Тим часом медіа писали про "рекордні" строки перебування бійців ЗСУ на передовій. Наприклад, восени 2025 року стало відомо про військового медика Сергія Тищенка з позивним "Вітер", якого не міняли 500 діб. У квітні 2026 року в ефірі Freedom розповіли про бійців з позивними "Змій" та "Маестро", які побули на "нулі" 400 днів. При цьому у репортажі ТСН ішлося про бійців 14 бригади, яким не передавали харчі на позиції: Генштаб поміняв комбрига й командира корпусу, а на позиції відправили продукти.

Нагадуємо, у квітня народний депутат розповів про створення "офісів резерву" замість терцентрів комплектування.