Голодували тижнями: у Генштабі ЗСУ відреагували на скандал навколо 14 ОМБр, командира усунено

У Генштабі заявили, що командування бригади приховувало реальний стан справ з забезпеченням військовослужбовців на позиціях, також було втрачено кілька позицій.

Наразі командира бригади усунули з посади, також звільнили з посади та призначили із пониженням командира 10 армійського корпусу, сказано у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Про що йдеться у заяві Генерального штабу:

Військове командування наголосило, що систематичні авіаційні та ракетні удари противника по переправам через річку Оскіл суттєво ускладнили логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони у районі Куп’янська. На цьому напрямку логістика українських військ забезпечується за допомогою плавзасобів та важких БпЛА.

Заява Генштабу ЗСУ

"Командуванням вживаються заходи щодо посилення протиповітряної оборони та протидронового захисту на цьому напрямку. Здійснюється нарощення системи радіоелектронної боротьби. У цих складних умовах особлива увага приділяється забезпеченню наших військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї", –– запевняють у Генштабі.

Відео дня

Однак, згідно з заявою, командування 14 окремої механізованої бригади, що задіяна у боях на Куп'янському напрямку, приховувало реальний стан справ.

"Було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військовослужбовців. Зокрема, виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади. З метою виправлення ситуації ухвалено низку кадрових рішень. Зокрема, усунуто з посади командира 14 ОМБр, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу", – йдеться у повідомленні.

Командиром 14 ОМБр призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

Зараз проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ. І на даний час завершується службове розслідування щодо посадових осіб 14 омбр, за результатами якого будуть прийняті відповідні управлінські рішення, а матеріали розслідування будуть направлені до правоохоронних органів для надання відповідних правових оцінок.

Нове командування бригади та корпусу вживає всіх можливих заходів для нормалізації ситуації та налагодження забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях.

Також Головнокомандувачем Збройних Сил України, з метою підвищення боєздатності підрозділів, визначено завдання командувачу угруповання об’єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому, у чиєму підпорядкуванні перебуває 10 армійській корпус, щодо проведення перевірки всебічного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.

"Слід зазначити, що нещодавно на позицію військовослужбовців 14 омбр доставлено черговий вантаж з продовольством. За наявності сприятливих умов, буде здійснена негайна евакуація наших воїнів" , — запевнили у Генштабі ЗСУ.

Скандал із 14 ОМБр – бійці на позиціях були виснажені, не мали води та їжі

Скандал довкола забезпечення військовослужбовців бригади на одній з позицій на Харківщині, спалахнув після допису доньки колишнього військового бригади Іванни Побережнюк у Threads.

"14 бригада 2 механізований батальйон, прикомандировані до 30 бригади 2 батальйону. Хлопці на позиціях без їжі та води! Командування не реагує. Бійці втрачають свідомість від голоду, пʼють дощову воду . Зі зв'язком теж проблеми", – написала вона.

До повідомлення Іванна Побережнюк додала світлини вкрай виснажених чотирьох військовослужбовців.

Рідні захисників розповіли журналістам, що їжу на позиція військові отримували раз на два тижні, а іноді поставки затримували на довший строк. Дехто з них схуд на кількадесят кілограмів. Також рідні бійців повідомили, що по 10 місяців не мали від них звістки.

Але після розголосу ситуація почала виправлятись.

