"Без їжі були 17 днів": дружина бійця ЗСУ розповіла про умови, в яких опинились хлопці на передовій

У соцмережах поширили фото критично виснажених українських військових з 14-ї бригади ЗСУ, які начебто залишилися без їжі та води на позиціях.

Дружина військового, який перебуває з побратимами на передовій, розповіла, що їжі не було по 17 днів, пише "ТСН.ua".

"Хлопці пішли на позиції. Мій чоловік воює від 26 лютого 2022 року, перебуває на позиції дев’ятий місяць, інші — також по 9, 10, 12 місяців", — сказала жінка.

За її словами, у цих військових не було нормального зв’язку, інакше вони б могли систематично отримувати посилки від рідних, а самі проблеми з продуктами на позиціях нібито розпочалися у грудні 2025 року.

"Коли хлопці заходили на позиції, то важили понад 80–90 кг, а зараз їхня вага близько 50. Вони — не одні такі, з нами зв’язуються інші жінки. Виходить, що проблема набагато масштабніша. Мій чоловік мені розповідав, що, наприклад, їм скинули їжу, після чого 15 днів їжі немає. Потім скидають знову, після чого їжі немає 10 днів. Найбільше без їжі були 17 днів. По раціях їх не чули або не хотіли чути. Він каже, що кричали, благали про те, що немає їжі, немає води", — зазначила жінка.

Вона підкреслила, що хлопцям на позиціях доводилося пити дощову воду та їсти сніг, але інформацію активістів про те, що військовим доводилося їсти дощових черв’яків, жінка не підтвердила.

"Чоловіки нам про це не казали. Кожен чоловік хоче, щоб дружина була у спокої", — пояснила Анастасія.

Водночас вона уточнила, що після того, як почався розголос, ситуація виправляється.

"Зараз новий командир, комбриг. Він зателефонував нам і повідомив, що ситуація вирішується. І вона дійсно вирішується. Чоловік написав мені, що зараз поїв стільки, скільки не їв 8 місяців. Це він написав мені сьогодні, 23 квітня. Попередній командир нам казав, що скрізь їздив і вимагав скинути хлопцям їжу, але не скидали. Можливо, зараз шукають крайнього. Хлопці зараз їдять потроху, у них висохли шлунки, вони не знають, буде у них завтра їжа чи ні. Я вважаю, що така ситуація потребувала розголосу. Має бути ротація, хлопці потребують лікування. Ми вдячні всім за розголос. Звертаються жінки, чоловіки яких по 10 місяців без зв’язку", — наголосила жінка.

Реакція Міноборони на скандал

У Міністерстві оборони України заявили, що на інцидент уже звернули увагу відповідні командувачі, а командир 14-ї бригади взяв це питання на контроль.

"Попри ускладнену логістику намагаються вирішити питання з забезпеченням хлопців та їх заміною. До таких ситуацій не має доходити, але обстановка на різних напрямках фронту буває доволі критичною. Командування бригади та корпусу на зв’язку з рідними", — йдеться в заяві Міноборони.

