"Без еды были 17 дней": жена бойца ВСУ рассказала об условиях, в которых оказались ребята на передовой

В соцсетях распространили фото критически истощенных украинских военных из 14-й бригады ВСУ, которые якобы остались без еды и воды на позициях.

Жена военного, который находится с собратьями на передовой, рассказала, что еды не было по 17 дней, пишет "ТСН.ua".

"Ребята пошли на позиции. Мой муж воюет с 26 февраля 2022 года, находится на позиции девятый месяц, другие — также по 9, 10, 12 месяцев", — сказала женщина.

По ее словам, у этих военных не было нормальной связи, иначе они бы могли систематически получать посылки от родных, а сами проблемы с продуктами на позициях якобы начались в декабре 2025 года.

"Когда ребята заходили на позиции, то весили более 80-90 кг, а сейчас их вес около 50. Они — не одни такие, с нами связываются другие женщины. Получается, что проблема гораздо масштабнее. Мой муж мне рассказывал, что, например, им сбросили еду, после чего 15 дней еды нет. Потом сбрасывают снова, после чего еды нет 10 дней. Больше всего без еды были 17 дней. По рациям их не слышали или не хотели слышать. Он говорит, что кричали, умоляли о том, что нет еды, нет воды", — отметила женщина.

Она подчеркнула, что ребятам на позициях приходилось пить дождевую воду и есть снег, но информацию активистов о том, что военным приходилось есть дождевых червей, женщина не подтвердила.

"Мужья нам об этом не говорили. Каждый мужчина хочет, чтобы жена была в покое", — пояснила Анастасия.

В то же время она уточнила, что после того, как началась огласка, ситуация исправляется.

"Сейчас новый командир, комбриг. Он позвонил нам и сообщил, что ситуация решается. И она действительно решается. Мужчина написал мне, что сейчас поел столько, сколько не ел 8 месяцев. Это он написал мне сегодня, 23 апреля. Предыдущий командир нам говорил, что везде ездил и требовал сбросить ребятам еду, но не сбрасывали. Возможно, сейчас ищут крайнего. Ребята сейчас едят понемногу, у них высохли желудки, они не знают, будет у них завтра еда или нет. Я считаю, что такая ситуация нуждалась в огласке. Должна быть ротация, ребята нуждаются в лечении. Мы благодарны всем за огласку. Обращаются женщины, мужья которых по 10 месяцев без связи", — подчеркнула женщина.

Реакция Минобороны на скандал

В Министерстве обороны Украины заявили, что на инцидент уже обратили внимание соответствующие командующие, а командир 14-й бригады взял этот вопрос на контроль.

"Несмотря на осложненную логистику пытаются решить вопрос с обеспечением ребят и их заменой. До таких ситуаций не должно доходить, но обстановка на разных направлениях фронта бывает довольно критической. Командование бригады и корпуса на связи с родными", — говорится в заявлении Минобороны.

