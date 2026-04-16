Скандал в школе Львова: учительница годами унижала сына военного, — журналист

Во Львове учительницу обвиняют в систематическом унижении школьника — сына военнослужащего Нацгвардии. Родители утверждают, что оскорбления продолжались годами, а администрация учебного заведения не реагировала должным образом.

Во Львове возник резонансный конфликт вокруг учительницы, которую обвиняют в многолетнем буллинге ученика. Речь идет о мальчике, отец которого служит в Национальной гвардии Украины, сообщил журналист Роман Онишкевич в Facebook 15 апреля.

Командир отделения Нацгвардии, сержант Олег Звозда публично обратился к руководству львовской школы №13 из-за систематического унижения его сына Захара, который учится в 7-м классе.

По словам военного, очередной случай произошел 19 марта, когда учительница украинского языка и литературы Ольга Страхова в присутствии всего класса оскорбила парня, назвав его "тупым" и "дебилом". Как отмечает отец, педагог объяснила свое поведение тем, что якобы из-за службы он не уделяет ребенку достаточно внимания.

Сержант отмечает, что еще в начале учебного года пытался урегулировать ситуацию без конфликта. Однако, по его словам, вместо отстранения учительницы или проведения объективной проверки администрация школы начала оказывать давление на самого ребенка. В частности, ученика вызвали на разговор без предупреждения родителей.

"Мне известно,что после этого события, администрация школы, решила провести разговор с моим сыном, на предмет "а кто,когда и что сказал". Если, это было для выяснения обстоятельств, то почему о намерении провести такие действия не сообщили родителям? Больше похоже на запугивание ребенка. Этот момент прошу объяснить", — написал военный.

Олег Звозда также утверждает, что подобное поведение педагога в отношении детей продолжается минимум два года, и руководство учебного заведения не могло не быть осведомленным об этом.

"01.09.2025 г. после торжественной части по случаю первого звонка я подошел к учительнице, представился, объяснил, что мое пребывание на востоке — это не потому, что я плохой отец, а потому, что Украину нужно защищать и кто-то это должен делать", — добавил нацгвардеец.

Сейчас военнослужащий Нацгвардии требует от руководства школы официальных разъяснений и надлежащей реакции на действия учительницы. Ситуация вызвала широкий резонанс, ведь речь идет о возможной дискриминации ребенка из-за службы его отца в условиях войны.

На инцидент уже отреагировал директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк, который пообещал детально разобраться в обстоятельствах. Чиновник призвал воздержаться от поспешных выводов и не навешивать ярлыки до завершения проверки. Он заверил, что в случае подтверждения обнародованных в соцсетях фактов будет принято четкое и бескомпромиссное решение, о котором сообщат отдельно.

Напомним, что на Закарпатье в одном из учебных заведений Ужгородского района девятиклассник принес в школу пистолет и открыл стрельбу прямо во время урока. В результате инцидента он ранил своего одноклассника, после чего пытался убежать, но его оперативно задержали полицейские.

Ранее мы также информировали, что украинка Виктория Москаленко, которая живет в Германии, рассказала о трудностях с обучением ее сына с аутизмом в местной школе. По ее словам, ребенок начал убегать из учебного заведения из-за истерик, агрессии и постоянной тревоги, а помощи от системы получить не удалось.