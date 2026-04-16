Скандал у школі Львова: вчителька роками принижувала сина військового, — журналіст

У Львові вчительку звинувачують у систематичному приниженні школяра — сина військовослужбовця Нацгвардії. Батьки стверджують, що образи тривали роками, а адміністрація навчального закладу не реагувала належним чином.

У Львові виник резонансний конфлікт навколо вчительки, яку звинувачують у багаторічному булінгу учня. Йдеться про хлопчика, батько якого служить у Національній гвардії України, повідомив журналіст Роман Онишкевич у Facebook 15 квітня.

Командир відділення Нацгвардії, сержант Олег Звозда публічно звернувся до керівництва львівської школи №13 через систематичне приниження його сина Захара, який навчається у 7-му класі.

За словами військового, черговий випадок стався 19 березня, коли вчителька української мови та літератури Ольга Страхова в присутності всього класу образила хлопця, назвавши його "тупим" і "дебілом". Як зазначає батько, педагог пояснила свою поведінку тим, що нібито через службу він не приділяє дитині достатньо уваги.

Сержант наголошує, що ще на початку навчального року намагався врегулювати ситуацію без конфлікту. Однак, за його словами, замість відсторонення вчительки або проведення об’єктивної перевірки адміністрація школи почала чинити тиск на саму дитину. Зокрема, учня викликали на розмову без попередження батьків.

"Мені відомо,що після цієї події, адміністрація школи, вирішила провести розмову з моїм сином, на предмет "а хто,коли і що сказав". Якщо,це було для зясування обставин,то чому про намір провести такі дії не повідомили батьків? Більше схоже на залякування дитини. Цей момент прошу пояснити", — написав військовий.

Олег Звозда також стверджує, що подібна поведінка педагогині щодо дітей триває щонайменше два роки, і керівництво навчального закладу не могло не бути обізнаним про це.

"01.09.2025 р. після урочистої частини з нагоди першого дзвоника я підійшов до вчительки, представився, пояснив, що моє перебування на сході – це не тому, що я поганий батько, а тому, що Україну потрібно боронити і хтось це має робити", — додав нацгвардієць.

Наразі військовослужбовець Нацгвардії вимагає від керівництва школи офіційних роз’яснень і належної реакції на дії вчительки. Ситуація викликала широкий резонанс, адже йдеться про можливу дискримінацію дитини через службу її батька в умовах війни.

На інцидент уже відреагував директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк, який пообіцяв детально розібратися в обставинах. Посадовець закликав утриматися від поспішних висновків і не навішувати ярлики до завершення перевірки. Він запевнив, що у разі підтвердження оприлюднених у соцмережах фактів буде ухвалене чітке й безкомпромісне рішення, про яке повідомлять окремо.

