На Закарпатті учень приніс до школи пістолет: є поранений

В Ужгородському районі Закарпаття учень дев'ятого класу прийшов до школи з пістолетом і поранив однокласника, після чого втік.

Про інцидент у поліції повідомили сьогодні, 16 квітня, о 09:30, розповіли правоохоронці Закарпатської області.

Згідно з інформацією правоохоронців, підліток під час уроку раптово дістав пістолет і двічі з нього вистрілив. Одна з куль зачепила його однокласника.

Життю постраждалого школяра нічого не загрожує

Після цього він втік у невідомому напрямку, проте патрульні поліцейські швидко його затримали.

Далеко втекти фігуранту інциденту не вдалося

На місці події працюють наряди поліції. Медики оглянули потерпілого, його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Пістолет, який вилучили у школяра — попередньо травматичний.

Слідчі та ювенальні поліцейські з'ясовують усі обставини та причини такого вчинку школяра. Також правоохоронців цікавить питання, як до рук неповнолітнього потрапила зброя. Наразі вирішується питання правової кваліфікації події.

