Викрав жінку з дитиною і поранив поліцейського в голову: кримінальна драма на Закарпатті

У Мукачівському районі Закарпатської області чоловік, погрожуючи пістолетом, викрав жінку з трирічною дитиною, а також намагався вкрасти власного онука. Під час затримання він відкрив вогонь по поліцейських.

Справжня кримінальна драма розгорілася на Закарпатті 14 квітня, повідомили в поліції регіону.

За інформацією правоохоронців, сьогодні о 10:56 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків екстреної допомоги про викрадення жінки разом із малолітньою дитиною. Фігурант пересувався на автомобілі марки Skoda та, ймовірно, був озброєний. Подія мала місце в одному з населених пунктів Мукачівського району.

На розшук автомобіля з правопорушником та жінкою з дитиною одразу орієнтували наряди поліції. Невдовзі поліцейські встановили місцезнаходження та затримали підозрюваного на території сусіднього Берегівського району.

Під час затримання чоловік чинив опір. Він вистрілив із травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, а на іншого намагався наїхати автомобілем. Незважаючи на серйозну загрозу для життя, правоохоронці затримали бешкетника.

Хронологія подій

Під час вивчення всіх обставин події поліція встановила, що чоловік приїхав до своєї 45-річної знайомої в Мукачівський район. Під час сварки він приставив до голови жінки пістолет і примусив її разом із трирічною дитиною сісти до машини, після чого поїхав до Берегівського району. Там він намагався викрасти ще одну дитину — власного онука, а також завдав тілесних ушкоджень своїй доньці.

Скориставшись ситуацією, раніше викрадена жінка з маленькою дитиною втекла з авто. Під час цього конфлікту зловмисник знову застосував зброю. Покинути місце події йому завадив наряд поліції.

Наразі фігуранта затримано. Слідчі поліції за цим фактом відкрили два кримінальні провадження — за ч. 2 ст. 146 і ст. 348 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та посягання на життя працівника правоохоронного органу. За скоєне затриманому загрожує від 9 до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі.

Діти перебувають у безпеці, а всі, хто опинився в епіцентрі подій, співпрацюють зі слідством.

Журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела пише, що у підозрюваного і викраденої ним жінки були стосунки.

Пораненим поліцейським надають усю необхідну допомогу, загрози їхньому життю немає.

Що стало причиною конфлікту і підштовхнуло чоловіка на викрадення, поки що не розголошується.

