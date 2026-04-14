Похитил женщину с ребенком и ранил полицейского в голову: криминальная драма на Закарпатье

В Мукачевском районе Закарпатской области мужчина, угрожая пистолетом, похитил женщину с трехлетним ребенком, а также пытался украсть собственного внука. Во время задержания он открыл огонь по полицейским.

Настоящая криминальная драма разгорелась на Закарпатье 14 апреля, сообщили в полиции региона.

По информации правоохранителей, сегодня в 10:56 на спецлинию 102 поступило сообщение от медиков экстренной помощи о похищении женщины вместе с малолетним ребенком. Фигурант передвигался на автомобиле марки Skoda и, вероятно, был вооружен. Происшествие имело место в одном из населенных пунктов Мукачевского района.

На розыск автомобиля с правонарушителем и женщиной с ребенком сразу ориентировали наряды полиции. Вскоре полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого на территории соседнего Береговского района.

Відео дня

Во время задержания мужчина сопротивлялся. Он выстрелил из травматического пистолета в голову одному из полицейских, а на другого пытался наехать автомобилем. Несмотря на серьезную угрозу для жизни, правоохранители задержали дебошира.

Хронология событий

Во время изучения всех обстоятельств происшествия полиция установила, что мужчина приехал к своей 45-летней знакомой в Мукачевский район. Во время ссоры он приставил к голове женщины пистолет и заставил ее вместе с трехлетним ребенком сесть в машину, после чего поехал в Береговский район. Там он пытался похитить еще одного ребенка — собственного внука, а также нанес телесные повреждения своей дочери.

Воспользовавшись ситуацией, ранее похищенная женщина с маленьким ребенком сбежала из авто. Во время этого конфликта злоумышленник снова применил оружие. Покинуть место происшествия ему помешал наряд полиции.

На данный момент фигурант задержан. Следователи полиции по данному факту открыли два уголовных производства — по ч. 2 ст. 146 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном лишении свободы или похищении человека и посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа. За совершенное задержанному грозит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Дети находятся в безопасности, а все, кто оказался в эпицентре событий, сотрудничают со следствием.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники пишет, что у подозреваемого и похищенной им женщины были отношения.

Раненым полицейским предоставляют всю необходимую помощь, угрозы их жизни нет.

Что стало причиной конфликта и подтолкнуло мужчину на похищение, пока не разглашается.

