Удары наносили битой: на Закарпатье избили ветерана, — СМИ (видео)

В Тячеве Закарпатской области избили ветерана российско-украинской войны. Инцидент произошел еще 1 апреля, однако видео его появилось только сейчас.

Военнослужащий Сильвер Тракслер, которого избили, проходил службу в 101-й Закарпатской бригаде территориальной обороны. Это подразделение, которое сформировано преимущественно из закарпатцев и участвовало в самых горячих точках фронта. Об инциденте сообщил журналист Виталий Глагола.

Ему подтвердили факт нападения правоохранители. Всех участников драки установили. Участие несовершеннолетних в данной драке не подтверждается.

Конфликт между ветераном и группой лиц возник на почве неприязненных отношений. В результате нападения потерпевший получил телесные повреждения. Удары ветерану наносились в том числе и битой.

В то же время по информации "Закарпатье 24" со ссылкой на ветерана Николая Онуфрия, сначала между ветераном и одним из подростков возникла словесная перепалка (вероятно, из-за замечания относительно поведения молодого человека). После этого на помощь подростку мгновенно пришла группа поддержки — всего около семи человек. К несовершеннолетним присоединились и взрослые мужчины. Защитника валили на землю и били ногами, несмотря на его статус и состояние здоровья после службы.

Виталий Глагола отмечает, что версия об участии в драке несовершеннолетних не подтвердилась.

Сегодня пострадавший написал заявление в полицию. В правоохранительных органах пока не комментировали избиение ветерана российско-украинской войны.

