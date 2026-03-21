В Одессе военному сломали руку при попытке силовой мобилизации: ветераны требуют контроля за ТЦК

В Одессе ветеран 28-й бригады получил тяжелую травму во время попытки силовой мобилизации. Ветеранское сообщество предложило создать наблюдательный совет, который будет следить за работой ТЦК.

Происшествие произошло вечером 16 марта в Одессе на улице Костанди, когда мужчина, имеющий инвалидность 3-й группы из-за ранения, выгуливал собаку неподалеку от своего дома. Об этом сообщил другой ветеран Денис Еврей.

К ветерану подъехал микроавтобус, из которого вышли мужчины в военной форме, большинство из которых были в балаклавах. Конфликт возник из-за отказа одного из неизвестных в маске показать собственное удостоверение и лицо.

"Я им сразу сказал: ребята, я не ваш вариант, я инвалид 3-й группы, еле хожу, у меня в ноге титановая конструкция и три шурупа в колене", — рассказал ветеран Геннадий Цепюк.

Відео дня

Он успел предупредить людей в форме, что имеет инвалидность и металлические импланты в ноге, но они пытались силой забросить мужчину, который сопротивлялся, в машину. Мужчина сопротивлялся и ему во время схватки сломали руку и затянули в бус, бросив на пол.

Изданию "Думская" 40-летний Геннадий Цепюк рассказал, что люди в военной форме, когда поняли, что сломали ему конечность, просто выбросили из микроавтобуса и едва при этом не сбив.

В больнице, где на руку пострадавшего наложили гипс, предупредили, что ветерана ждет операция, так как перелом оказался сложным. В тот же день мужчина написал заявление в полицию о попытке похищения и причинении тяжелой травмы. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины — неосторожное причинение телесных повреждений тяжелой или средней тяжести.

В Оперативном командовании "Юг" изданию прокомментировали инцидент с ветераном.

"Мы знаем об инциденте, о том, что ветеран войны написал заявление в полицию. Но после проверки мы не можем подтвердить информацию, что это были сотрудники ТЦК", — отметил сотрудник пресс-службы Сергей Цехоцкий.

Делом Геннадия уже занимаются юристы и профсоюзы защитников, которые будут пытаться привлечь к ответственности лиц, причастных к нанесению тяжелых телесных повреждений.

Геннадий Цепюк

Кроме того, ветеранское сообщество предложило создать своеобразный наблюдательный совет, который будет следить за работой ТЦК и налаживать диалог с военными.

Председатель профсоюза защитников в Одесской области Вадим Шипулин отметил, что представители ТЦК, которых подозревают в инциденте, ранее не были на фронте.

"Трое поступили на службу в ТЦК в 25-м году, один в 23-м, один полтора месяца назад", — рассказал он.

Кто такой Геннадий Цепюк

Удостоверение УБД Фото: Думская

Геннадий Цепюк пошел на войну добровольцем вместе со своими братьями, служил солдатом-минометчиком в 28-й бригаде. Травму позвоночника и контузию получил в результате попадания снаряда, когда подвозил боеприпасы на позиции во время боевых действий летом 2022 года под селом Степная Долина на херсонском направлении. Был уволен со службы и в 2024 году получил инвалидность третьей группы.

