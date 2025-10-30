"Драка с ТЦК в Одессе — не случайность": как Россия и бездействие украинской власти создают "войну" в тылу

В Одессе возле рынка "7-й километр" гражданский конфликт с работниками ТЦК перерос в драку и повреждение служебного авто. Фокус разобрался, почему инцидент стал возможным и что нужно сделать, чтобы избежать настоящей "войны" между гражданскими и военкомами.

Утром 30 октября, в переулке Базовом в городе Одесса, вблизи рынка "7-й километр", произошел конфликт между грузчиками складских баз и сотрудниками Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Стычка началась в районе асфальтового завода и складских площадок, а уже на перекрестке с улицей Базовой переросла в драку. В результате событий грузчики перевернули служебный микроавтобус представителей ТЦК.

В Одесском областном ТЦК и СП сообщили, что группа лиц совершила нападение на военнослужащих, в результате чего был поврежден служебный транспорт, а также есть травмированные среди работников центра.

"Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям", — отметили в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, чтобы установить лиц, причастных к правонарушению.

Это не первый отдельный конфликт вокруг мобилизационных мероприятий, но в таком масштабе — с активным сопротивлением и насильственными действиями — инцидент выглядит беспрецедентным за время войны. Он поднял вопрос о риске внутренней эскалации противостояния с ТЦК — от драк до применения оружия.

Драка с ТЦК: кто виноват в противостоянии гражданских и военкоматов

По мнению военного эксперта Олега Жданова, ситуация которая сложилась в Одессе отражает то, что происходит в государстве и в политике — во внутренней политике высшего руководства.

"Это результат их работы, в частности президента. Как бы сейчас в новом законе не вычеркивали ответственность президента, мобилизация все равно проводится на основании указа Президента. Тот, кто дает распоряжение — тот и несет ответственность. Даже если это убрали из текста закона", — говорит Фокусу Жданов.

По словам эксперта, массовое увольнение военкомов в 2023 году фактически разрушило старую систему воинского учета, но новая так и не была создана.

"Старую систему выбросили, а "потом" ничего не построили. Мы получили хаос, который теперь выливается в уличные конфликты", — объясняет он.

Жданов убежден: государство должно начинать не с карательных рейдов, а с коммуникации, социальной политики и мотивации.

"Маннергейм когда-то сказал: чтобы люди пошли защищать государство, надо создать условия, в которых они сами согласятся идти. Это — информационная политика, социальная защита и материальная заинтересованность", — отметил эксперт.

Отсутствие мотивации и бусификация

По мнению Жданова, за годы войны власть ни разу не повысила денежное обеспечение военнослужащих и не расширила социальный пакет.

"Депутаты не могут найти денег для военных, но в то же время принимают противоречивые решения, например разрешение выезда мужчинам 18-22 лет за границу. Теперь признают это ошибкой, но люди уже уехали", — говорит он.

При отсутствии системной мотивации появилось явление, которое эксперт называет "бусификацией" - то есть заменой добровольной агитации принудительными рейдами.

Сравнивая ситуацию с российской, эксперт признает, что враг эффективнее работал с контрактниками.

"Россияне поднимали выплаты, мотивировали людей деньгами и держали резерв почти четыре года. Если мы не можем идеологически мотивировать — надо мотивировать материально. Это — пряник. Но одновременно должен быть и "кнут" — четкое наказание за нарушение дисциплины. Государство должно проснуться и начать выполнять свои функции. Мотивация и наказание — вот как работает нормальная демократическая система. Мы не должны стать диктатурой, где только кнут. Но и без пряника люди не пойдут на фронт", — отмечает эксперт.

Жданов добавляет, что даже в российской армии сначала действовала система финансовых стимулов, и только теперь она начинает трещать.

"А мы даже резервной армии не создали. И теперь разгребаем последствия этой бездеятельности", — говорит он.

"Подарок российской пропаганде": последствия столкновения в Одессе

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак считает, что эти кадры из Одессы — не только внутренняя проблема, но и серьезный информационный риск для Украины.

"Это видео, скорее всего, станет вирусным. Это подарок для Российской Федерации. Им даже не надо ничего придумывать или снимать. В начале войны они создавали свои "баклан-фильмы", а теперь просто используют наш контент. Мы сами, украинцы, генерируем материалы, которые потом становятся пропагандой против нас", — отмечает Фокусу Ступак.

По словам эксперта, российские пропагандисты не создают этот контент для собственной аудитории — основная цель — украинцы.

"Им важно показать нам самих себя. Мол, смотрите, как поступают одесситы — почему так не делают в Днепре или Харькове? Это метод подстрекательства. И, к сожалению, он работает. России лишь остается это "обернуть" и подать", — объясняет Ступак.

Он отмечает: проблема не в видео как таковом, а в отсутствии доверия к самой системе мобилизации.

По словам эксперта, когда люди видят, что кого-то силой забирают, а кто-то на дорогой машине с пропуском от местной администрации спокойно катается через закрытые мосты — это разрушает общественное единство.

"Люди не идиоты, они видят, что война стала войной для бедных. Богатые откупаются", — говорит он.

Противостояние гражданских и ТЦК: как изменить ситуацию

Эксперт отмечает: быстрых решений здесь нет. Единственный выход — полное изменение системы, основанной на доверии — "ТЦК должна не брать взяток и не убивать людей".

По его мнению, ситуацию можно изменить только через наказание нарушителей и прозрачность системы.

"Если посадят тех, кто злоупотребляет, и это произойдет публично — тогда общество начнет верить. Но это долгий процесс", — добавляет Ступак.

По мнению эксперта, кризис мобилизации начался после коррупционных скандалов в ТЦК. Когда люди увидели, как военком Борисов заработал миллионы долларов, а каждый следующий военком имел по миллиону евро — общество просто потеряло доверие. Люди не хотят быть частью системы, которая сама себя дискредитировала.

Эксперт подчеркивает: доверие возникает, когда государство само придерживается своих обещаний.

"Помните, как военным обещали сто тысяч гривен в месяц? Сколько людей их реально получили? Большинство — тридцать тысяч, потому что формально они не на "нуле". Или когда люди погибают под Бахмутом, а по документам они значатся на Яворовском полигоне — семьи месяцами выбивают компенсации. Это системная несправедливость. Система может работать только тогда, когда в нее верят. Если государство выполняет обещания, если ТЦК действует честно, если виновные наказываются — тогда появляется мотивация. Иначе это просто репрессивная машина, против которой начинают сопротивляться", — говорит Ступак.

Проблемы мобилизации в Украине: российская агентура и бездействие власти

Военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий называет события в Одессе — одновременно шокирующими и вполне ожидаемыми. По его мнению, этот случай — следствие трехлетней системной работы России по срыву мобилизации в Украине и трехлетней полной бездеятельности украинской власти.

По словам Дикого, российские спецслужбы с 2022 года ведут целенаправленную кампанию против мобилизации: через агентурные сети, чат-боты, Telegram-каналы и соцсети они распространяют дезинформацию, подстрекают людей и дискредитируют Вооруженные силы.

В то же время украинская власть, говорит эксперт, избегала самой темы мобилизации, считая ее "токсичной" перед выборами.

"Власть ничего не объясняет людям — почему мобилизация неприятна, но неизбежна. Все вопросы переложили на ТЦК. А от местного до центрального уровня — сплошное молчание. Наоборот, политики начали заигрывать с уклонистами. Потому что их электорат не на фронте, а в тылу. И таких — больше. Это стало политическим курсом сочувствия к тем, кто не воюет", — говорит Фокусу Дикий.

Ветеран отмечает, что подобные действия как вот в Одессе должны квалифицироваться не как хулиганство, а как государственная измена.

"Мы прекрасно знаем, что эти инциденты координирует российская агентура. А содействие агентуре — это и есть государственная измена. Но статья "государственная измена" вообще не применяется. Даже за препятствование деятельности ВСУ приговоров нет", — отмечает он.

Евгений Дикий проводит прямую параллель между ситуацией в тылу и событиями на фронте.

"Пока в тылу бьются с ТЦК, на фронте мы теряем Мирноград и Покровск. Бои идут внутри городов только из-за одного — нехватки людей. В Купянске и в Донецкой области фронт держат истощенные части. А новых бойцов нет. Потребность новой волны мобилизации была понятна еще осенью 2022 года, когда Россия начала собственную. Мы начали говорить об этом только через год, а действовать — еще позже. И до сих пор не сделали главного", — говорит ветеран.

По словам Дикого, Украина до сих пор не приняла два ключевых решения, без которых мобилизационная система не сможет работать:

Не установлен предельный срок службы для военных, которые воюют с 2022 года. Люди боятся, что идут "на войну навсегда". Не введена реальная уголовная ответственность за умышленное уклонение от воинского учета и организованное сопротивление мобилизации.

"Если так будет продолжаться, мы проиграем войну через несколько месяцев — не из-за оружия, а из-за отсутствия людей", — предупреждает эксперт.

"ТЦК имеют право защищаться"

Дикий убежден: в случаях нападения на военнослужащих работники ТЦК должны иметь право применять оружие.

"Когда в тылу поднимают руку на военного, это ничем не отличается от того, что делает вражеский солдат на фронте. Там он имеет право стрелять в ответ — и здесь должен иметь то же право. Более того, за такие действия надо не наказывать, а награждать. Сейчас же, наоборот, ТЦК делают козлами отпущения — им нельзя ничего, а на них можно все", — говорит он.

По мнению Дикого, ситуация дошла до предела.

"Или власть меняет политику мобилизации немедленно — с принятием необходимых законов, с реальным преследованием российской агентуры и организаторов сопротивления, — или надо честно признать, что она не способна это сделать. Тогда пусть армия сама набирает себе людей. Но это уже будет конец системы", — подытожил эксперт.

Напомним, власти внедрили новую схему выявления военнослужащих, которые уклоняются от призыва, и теперь ТЦК проверяют предприятия совместно с налоговиками и Гоструда.

Также сообщалось, что народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявила, что с 1 ноября украинцы не смогут оформлять отсрочки через ТЦК.