Не только ТЦК: к работодателям в поисках военнообязанных начали приходить Гоструда и ГНС

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки совместно с Госслужбой по вопросам труда и Государственной налоговой службой начали проверку предприятий для выявления мужчин, которых работодатели пытаются "спрятать" от призыва.

Такое сотрудничество обусловлено тем, что теперь Гоструда и ГНС могут находиться в составе комиссии по проверке состояния военного учета, рассказала практикующий юрист и адвокат с 20-летним стажем Татьяна Донец.

"ТЦК не могут выявить скрытые трудовые отношения. В свою очередь Гоструда и ГНС владеют в полной мере владеют теми инструментами и знаниями, чтобы выявить тех мужчин, которых работодатель старается "не светить" перед ТЦК", – объяснила Донец.

В качестве примера она привела одно из предприятий, на котором до определенного времени работали 10 военнообязанных мужчин. Чтобы не вести воинский учет, их всех уволили, а на следующий день с ними составили гражданско-правовые договора или они зарегистрировались как ФЛП (физическое лицо-предприниматель).

Відео дня

"Получается, что они не работают на предприятии, но выполняют все те же работы, которые выполняли, когда были сотрудниками. Работодатель считает, что если нет работников, то и воинский учет вести не нужно", – продолжила адвокат.

Всю эту ситуацию видят в ТЦК и понимают, что подобная деятельность без мужчин невозможна, однако они не имеют никаких инструментов, чтобы выявить скрытые трудовые отношения. Работодатель же по собственной воле не покажет им ни договора ЦПХ, ни ФЛП, которые выполняют работы или предоставляют услуги.

"Вот тут на помощь придут налоговики и Гоструда, которые легко могут обнаружить такие нетрудовые отношения", – подчеркнула юрист.

Первые результаты

Донец отмечает, что члены комиссии проверяли не только документы воинского учета, но и интересовались документами по охране труда. Они угрожали, что непредоставление таких документов станет основанием для внеплановой проверки Гоструда.

Также проверяющие просили также документы, касающиеся начисления заработной платы, а именно приложения 1 и 5 к Налоговому расчету по ЕСВ, налогу на доходы и военному сбору исведения о начислении заработной платы.

"В этой части можно найти объяснение, ведь проверяющее предприятие бронирует своих работников и получило статус критически важного, а соблюдение соответствующего уровня заработной платы является одним из критериев для получения такого статуса", – объяснила адвокат.

Таким образом проверяется обоснованность бронирования, его объемы, наличие перечней должностей и профессий, подлежащих бронированию военнообязанных, наличие отчетной документации по вопросам бронирования военнообязанных и так далее.

Также работодателей просили показать кадровые документы.

"Итак, кроме проверки списков (приложение 5 к Порядку №1487), сведения оперативного учета (приложение 12 к Порядку №1487), военно-учетных и других документов, касающихся военного учета, проверяли соблюдение требований законодательства о труде и особое внимание уделяли документам по охране труда. По нашему мнению, контролеры несколько превысили свои полномочия, но подготовить все документы по военному и кадровому учету будет не лишним", – предупредила юрист.

Напомним, Алексей Арестович спрогнозировал мобилизацию женщин в Украине.

Также сообщалось, почему мобилизованные массово уходят в СОЧ.