Бегут еще из учебных центров: Швайка объяснил, почему мобилизованные массово идут в СОЧ

Большая часть мобилизованных уходят в самовольное оставление части (СОЧ) еще на этапе подготовки в учебных центрах, до попадания в боевые подразделения.

Related video

Одной из причин является то, что новомобилизованные боятся неизвестности, рассказал в эфире политического YouTube-канала "Суперпозиция" заместитель начальника центра рекрутинга ТрО ВСУ Игорь Швайка.

Он назвал СОЧ комплексной проблемой.

"Мы для себя воспринимаем, в первую очередь, с отсутствием информирования гражданских людей и отсутствием базовой обученности и, исходя из этого действуем. Львиная доля случаев, когда во время мобилизации парни, которых призвали на военную службу, уходят в СОЧ, еще в учебных центрах, еще даже не попав на ЛБС, на выполнение боевых заданий, они боятся этой неизвестности", – констатирует гость эфира.

Поэтому, отмечает он, в задачах системы национального необходимы две главных вещи:

"Первое – разъяснение, что тебя ждет в Вооруженных силах, начиная от учебного центра, периода адаптации, обеспечения вещественным имуществом, питанием, бронетехникой, вооружением, и заканчивая тем, что будет с твоей семьей, если ты будешь ранен, без вести пропавший, погибший, кто с кем будет коммуницировать".

Швайка подчеркивает, что у людей, которые ранее не интересовались этим самостоятельно, таких знаний нет, и, соответственно, неизвестность такая толкает их на совершение преступления. Чтобы вылечить эту болезнь, необходимо предоставить информацию.

Военный констатирует, что она, информация, есть в открытом доступе, но не каждый ее ищет. Многие ждут, пока кто-то принесете ее "на тарелочке".

Второй вопрос – обученность. Это и о тактической медицине для всех возрастов и в любых случаях, и о действиях в чрезвычайных ситуациях и многое другое.

Будучи информированным и обученным, мобилизованный намного лучше понимает, к чему ему готовиться и как дейттсвовать в разных ситуациях.

Среди других причин СОЧ Швайка перечислил роль сержантов и офицеров в частях, а также атмосферу в ротах и батальонах.

"Чем лучше там атмосфера, тем меньше будет факторов, которые влияют на рост случаев СОЧ", – уверен он.

По мнению экс-комбрига 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская" Дмитря Рюмшина, главной причиной самовольного оставления частей в Вооруженных силах Украины является недоверие к главнокомандующему Александру Сырскому.

По оценкам народного депутата Сергея Рахманина, абсолютное большинство самовольно оставивших части даже не воевали. В основном в СОЧ уходят мобилизованные, которые "потерялись" по дороге к пункту дислокации их бригады.

Однако не все командиры подают бойцов в статус СОЧ.

Напомним, Министерство обороны Украины отменило законопроект №13452, усиливающий ответственность для военных за самовольное оставление частей.

Отменили законопроект благодаря усилиям активистов, которые возмутились такому отношению к военным ВСУ и вышли на масштабные протесты.