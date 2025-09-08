Бегут по дороге из "учебки" на фронт: в Раде рассказали, откуда в ВСУ массовые случаи СОЧ

По оценкам народного депутата Сергея Рахманина, абсолютное большинство самовольно оставивших части даже не воевали. Однако не все командиры подают бойцов в статус СОЧ.

В основном в СОЧ уходят мобилизованные, которые "потерялись" по дороге к пункт дислокации их бригады. Об этом рассказал в интервью Radio NV народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

По его словам, далеко не все, кто совершают самовольное оставление части, являются дезертирами. По сути, это один и тот же вид правонарушения, но законодательство толкует их по-разному

"СОЧ — это когда ты просто оставил воинскую часть, дезертирство — когда ты это сделал с умыслом", — объяснил политик.

Также есть уходящие в СОЧ в первые дни службы или после пребывания в госпиталях. Сигнал о ранении воспринимается как возможная скорая гибель на фронте. Провоевавшие несколько лет обычно не уходят из армии даже если устали от службы, отметил нардеп.

Рахманин подчеркнул, что далеко не все ушедшие с позиций подаются в розыск. Есть некоторые случаи, когда командиры частей по тем или иным соображениям не подают военнослужащего в такой статус.

Напомним, Министерство обороны Украины отменило законопроект №13452, усиливающий ответственность для военных за самовольное оставление частей.

Отменили законопроект благодаря усилиям активистов, которые возмутились такому отношению к военным ВСУ и вышли на масштабные протесты.