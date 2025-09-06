Ужесточения наказания за невыполнение приказов для военных не будет, — Минобороны

Верховная Рада Украины продолжает работу над законопроектами, касающимися ответственности военных за административные и уголовные правонарушения во время военного положения. Парламентарии настаивают на доработке норм относительно сурового наказания, чтобы оставить возможность применения более мягких санкций.

Министерство обороны Украины заявило, что законопроект №13452, который касается изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно военных преступлений, нуждается в доработке. Ранее документ был принят в первом чтении, однако в ведомстве отмечают — усиление ответственности в его нынешней редакции не будет.

В то же время в Верховной Раде подчеркивают, что парламент и в дальнейшем работает над совершенствованием законодательства в тесном сотрудничестве с военным командованием, силовыми структурами и профильными ведомствами.

Совместная позиция парламентских комитетов

Пресс-секретарь фракции "Слуга Народа" Юлия Палийчук обнародовала совместное заявление глав двух ключевых комитетов парламента — по вопросам правоохранительной деятельности и по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

В заявлении говорится, что законопроект №13452 был разработан по инициативе военного командования и поддержан Министерством обороны, Генеральным штабом и боевыми командирами. Они считают, что принятие закона будет способствовать укреплению воинской дисциплины и повысит боеготовность армии в условиях военного положения.

Кроме того, поддержку документу выразили Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, Служба безопасности Украины, Офис Генпрокурора и Министерство внутренних дел.

В то же время профильный комитет Рады отметил, что ко второму чтению нужно убрать положение о безальтернативных суровых наказаниях в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Вместо этого депутаты настаивают на сохранении возможности применения более мягких санкций.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за СЗЧ. Такое отношение к военнослужащим является несправедливым и требует реакции общества, считают активисты, поэтому они анонсировали масштабные протесты.

Народный депутат от партии "Слуга народа" и председатель Комиссии по правовой реформе при Президенте Украины Сергей Ионушас заявил, что командиры воинских частей боевого состава ВСУ настаивают на совершенствовании отдельных аспектов юридической ответственности военнослужащих.