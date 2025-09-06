Посилення покарання за невиконання наказів для військових не буде, – Міноборони

Верховна Рада України продовжує роботу над законопроєктами, що стосуються відповідальності військових за адміністративні та кримінальні правопорушення під час воєнного стану. Парламентарі наполягають на доопрацюванні норм щодо суворого покарання, щоб залишити можливість застосування більш м’яких санкцій.

Міністерство оборони України заявило, що законопроєкт №13452, який стосується змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо військових злочинів, потребує доопрацювання. Раніше документ був ухвалений у першому читанні, однак у відомстві наголошують – посилення відповідальності у його нинішній редакції не буде.

Водночас у Верховній Раді наголошують, що парламент і надалі працює над вдосконаленням законодавства у тісній співпраці з військовим командуванням, силовими структурами та профільними відомствами.

Спільна позиція парламентських комітетів

Речниця фракції "Слуга Народу" Юлія Палійчук оприлюднила спільну заяву голів двох ключових комітетів парламенту – з питань правоохоронної діяльності та з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

У заяві йдеться, що законопроєкт №13452 був розроблений за ініціативою військового командування та підтриманий Міністерством оборони, Генеральним штабом і бойовими командирами. Вони вважають, що ухвалення закону сприятиме зміцненню військової дисципліни та підвищить боєготовність армії в умовах воєнного стану.

Окрім того, підтримку документу висловили Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, Служба безпеки України, Офіс Генпрокурора та Міністерство внутрішніх справ.

Водночас профільний комітет Ради зазначив, що до другого читання потрібно прибрати положення про безальтернативні суворі покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Натомість депутати наполягають на збереженні можливості застосування більш м’яких санкцій.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, що відновлює кримінальну відповідальність за СЗЧ. Таке ставлення до військовослужбовців є несправедливим і вимагає реакції суспільства, вважають активісти, відтак вони анонсували масштабні протести.

Народний депутат від партії "Слуга народу" і голова Комісії з правової реформи при Президентові України Сергій Іонушас заявив, що командири військових частин бойового складу ЗСУ наполягають на вдосконаленні окремих аспектів юридичної відповідальності військовослужбовців.