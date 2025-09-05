Посилення покарання для військових: анонсовано нові масштабні протести у Києві

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, що відновлює кримінальну відповідальність за СЗЧ. Таке ставлення до військовослужбовців є несправедливим і вимагає реакції суспільства, вважають активісти.

Сьогодні, 5 вересня, у Києві о 20:00 відбудеться нова акція протесту на Майдані Незалежності, повідомила ветеранка і громадська діячка Аліна Сарнацька. У своїх дописах у соцмережах вона закликала українців прийти на Майдан і вимагати припинення утисків військовослужбовців.

Аліна Сарнацька закликала виходити на Майдан (скріншот) Фото: X (Twitter)

На думку Аліни Сарнацької, українська влада повинна:

ухвалити закон про військового омбудсмена;

не ухвалювати законопроєкт №13452;

скасувати норми закону №8271 від 2022 року.

Посилення кримінальної відповідальності для військових за непокору Сарнацька називає дуже поганою ідеєю. Підхід "збільшити покарання і цим покращити дисципліну" не працює – переконана ветеранка.

А закон про військового омбудсмена Аліна Сарнацька вважає за "реальний механізм розв’язання проблем у війську та захисту прав військовослужбовців, які щодня ризикують життям за Україну".

Виходити на протестний Майдан закликав і волонтер-інфлюенсер Ігор Лаченков. Ухвалення законопроєкту №13452 він назвав «абсолютною ганьбою».

Ігор Лаченков підтримав заклик вийти на протест (скріншот) Фото: Telegram

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, що відновлює кримінальну відповідальність за СЗЧ. Військовим загрожує від 5 до 10 років ув’язнення без права на пом’якшення.

Також Фокус повідомляв, що самі бійці ЗСУ критикують законопроєкт про покарання за невиконання наказів. За їхніми словами, законопроєкт №13452 є одностороннім і карає тільки простих солдатів, а некомпетентних командирів і "генералів, які втратили тисячі людей і сотні кілометрів території", він взагалі не зачіпає.