Випадків СЗЧ побільшає: бійці критикують законопроєкт про покарання за невиконання наказів

Чинні військові ЗСУ вважають, що законопроєкт №13452 — односторонній і карає тільки простих солдатів. Водночас командирів і високопоставлених генералів, які втратили тисячі людей і сотні кілометрів території, ніхто не чіпає.

Законопроєкт №13452, що посилює покарання для військових за відмову виконати наказ командира, є одностороннім і призведе до збільшення випадків самовільного залишення частин (СЗЧ). Про це повідомив військовий 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

"З такими односторонніми законопроєктами ми залишимося без добровольців. З таким підходом легше буде вислухати наказ, сказати "Так, є!" і піти в СЗЧ чекати на завершення війни та амністію", — поділився він думкою.

Зазначимо, що народні депутати України пропонують карати військових за невиконання наказів ув'язненням на строк від 5 до 10 років. Політики впевнені, що документ дасть змогу ефективніше забезпечувати дисципліну в ЗСУ та інших військових формуваннях.

Бунятов додав, що зараз можна обґрунтувати будь-яке невиконання наказу командира в суді. Проблема в тому, що в Україні немає компетентних військових судів, щоб об'єктивно розглядати подібні справи.

За його словами, в армії всі проблеми вішають на солдатів і молодших командирів. Тим часом високопоставлені генерали "Содолі" (Бунятов має на увазі екскомандувача східного фронту Юрія Содоля, — ред.) втрачають тисячі людей і сотні кілометрів території через свою некомпетентність, але покаранню не підлягають, акцентував увагу Бунятов.

Боєць ЗСУ з позивним "Тінь" також вважає за потрібне додати до законопроєкту №13452 пункт про відповідальність командирів, адже злочинні накази ніхто не скасовував.

"Зазвичай не виконуються тупор***і накази, під якими немає жодної підстави", — зауважив він.

Нагадаємо, нардепка Ганна Скороход у жовтні 2024 року наводила статистику СЗЧ і дезертирства в ЗСУ. Орієнтовна кількість дезертирів на той момент становила до 100 тисяч осіб.

Співробітники ТЦК виписують штрафи чинним військовим. Приміром, військовослужбовцю ЗСУ Євгену Поспєлову нарахували понад 56 000 гривень штрафу за ухилення від військової служби і такий випадок — не єдиний.