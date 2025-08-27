Случаев СОЧ станет больше: бойцы критикуют законопроект о наказаниях за невыполнение приказов

Действующие военные ВСУ считают, что законопроект №13452 — односторонний и наказывает только простых солдат. В то же время командиров и высокопоставленных генералов, потерявших тысячи людей и сотни километров территории, никто не трогает.

Законопроект №13452, ужесточающий наказания для военных за отказ выполнить приказ командира, является односторонним и повлечет за собой увеличение случаев самовольного оставления частей (СОЧ). Об этом сообщил военный 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"С такими односторонними законопроектами мы останемся без добровольцев. С таким подходом легче будет выслушать приказ, сказать "Да, есть!" и пойти в СОЧ ждать завершения войны и амнистию", — поделился он мнением.

Отметим, что народные депутаты Украины предлагают наказывать военных за невыполнение приказов заключением на срок от 5 до 10 лет. Политики уверены, что документ позволит эффективнее обеспечивать дисциплину в ВСУ и других военных формированиях.

Бунятов добавил, что сейчас можно обосновать любое невыполнение приказа командира в суде. Проблема в том, что в Украине нет компетентных военных судов, чтобы объективно рассматривать подобные дела.

По его словам, в армии все проблемы вешают на солдат и младших командиров. Тем временем высокопоставленные генералы "Содоли" (Бунятов имеет в виду экс-командующего восточным фронтом Юрия Содоля, — ред.) теряют тысячи людей и сотни километров территории из-за своей некомпетентности, но наказанию не подлежат, акцентировал внимание Бунятов.

Боец ВСУ с позывным "Тень" также считает нужным добавить в законопроект №13452 пункт об ответственности командиров, ведь преступные приказы никто не отменял.

"Обычно не выполняются тупор***е приказы, под которыми нет никакого основания", — заметил он.

Напомним, нардеп Анна Скороход в октябре 2024 года приводила статистику СОЧ и дезертирства в ВСУ. Ориентировочное количество дезетиров на тот момент составило до 100 тысяч человек.

Сотрудники ТЦК выписывают штрафы действующим военным. К примеру, военнослужащему ВСУ Евгению Поспелову насчитали более 56 000 гривен штрафа за уклонение от военной службы и такой случай — не единственный.