От 5 до 10 лет за решеткой: военных хотят наказывать реальными сроками за невыполнение приказов

Народные депутаты предлагают назначать военнослужащим реальные тюремные сроки от 5 до 10 лет за отказ выполнить приказ командира во время действия военного положения. Законопроект №13452, который предусматривает эти изменения, в среду, 27 августа, планирует рассмотреть Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Related video

По информации с сайта Верховной Рады, инициаторами законопроекта выступили Максим Павлюк, Сергей Ионушас, Владлен Неклюдов, Владимир Захарченко, Галина Михайлюк, Вячеслав Медяник и Александр Бакумов. Документ направлен на совершенствование механизмов применения административных и уголовных взысканий к военным, в частности относительно правонарушений, возникающих во время службы, сборов или в боевой обстановке.

Законопроект предлагает:

включить военные административные правонарушения, за которые нельзя избежать ответственности из-за "малозначительности";

увеличить сроки наложения административных взысканий;

установить ответственность за злоупотребление властью должностными лицами;

уточнить порядок проверки состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения для военных, резервистов и военнообязанных;

а также повысить штрафы за неосторожное повреждение или уничтожение военного имущества.

Проект Закона об изменениях в КУоАП и УК относительно ответственности за военные правонарушения Фото: Скриншот

В пояснительной записке отмечается, что эти изменения позволят более эффективно обеспечивать дисциплину в Вооруженных Силах и других военных формированиях, уменьшить избежание наказания за серьезные нарушения, повысить обороноспособность страны и защитить суверенитет и территориальную целостность Украины.

В целом, как пишет издание "Судебно-юридическая газета", сейчас статьи 69 и 75 Уголовного кодекса исключают возможность более мягкого наказания за ряд преступлений в военное время, например дезертирство или самовольное оставление воинской части. Однако статья 402 УК, предусматривающая наказание за неповиновение, в этом перечне отсутствует. Это означает, что сейчас военные за неповиновение могут получить условное наказание или более мягкое решение суда. Также издание пишет, что депутаты предлагают включить неповиновение в список преступлений, за которые нельзя применять более мягкое наказание или освобождать от отбывания срока с испытанием, чтобы обеспечить надлежащую дисциплину и безопасность в военных формированиях.

Напомним, что украинское правительство приняло изменения, которые позволяют выезд за границу несмотря на войну мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Однако, представитель ГПСУ отметил, что норма не будет распространяться на тех, кто занимает определенные должности в органах власти, госорганах и органах местного самоуправления. Такие граждане могут покидать страну только в связи со служебной командировкой.

Также Фокус писал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года до июля 2025 года было открыто более 200 тысяч дел о самовольном оставлении части и более 50 тысяч — о дезертирстве в украинской армии.