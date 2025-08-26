Половина — в 2025 году: у генпрокурора озвучили количество дел о СОЧ и дезертирстве в ВСУ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года до июля 2025 года было открыто более 200 тысяч дел о самовольном оставлении части и более 50 тысяч — о дезертирстве в украинской армии.

Согласно данным "Единого отчета об уголовных правонарушениях", которые Офис генерального прокурора Украины предоставил в ответ на запрос "УП", с каждым годом полномасштабной войны количество случаев СОЧ и дезертирства существенно возрастало. За семь месяцев 2025 года уже было зарегистрировано более 125 тысяч производств.

Количество СОЧ в ВСУ за время полномасштабной войны

В 2022 году по статье 407 Уголовного кодекса Украины (Самовольное оставление воинской части или места службы) было зарегистрировано 6 988 уголовных производств, в следующем году уже 17 658, а в 2024 году — 67 840. С начала 2025 года по состоянию на июль по статье о СОЧ было зарегистрировано 110 511 производств, поэтому в целом количество открытых дел достигло 202 997. Из них о подозрении сообщено 15 564 лицам.

Количество дезертирства в ВСУ с 2022 года

По статье 408 УКУ (Дезертирство) с января-февраля 2022 года до июля 2025 года было зарегистрировано 50 058 уголовных производств. Больше всего в 2024 году — 23 343 дела. О подозрении сообщено 1 248 бойцам.

СОЧ и дезертирство в ВСУ: в чем разница

Юрист, специалист БФ ВО "Веста" Людмила Кормош в декабре 2024 года рассказывала в эфире "Украинского радио", что дезертирством называется самовольное оставление части, при котором военный не намерен возвращаться и планирует в дальнейшем полное уклонение от службы. В период действия военного положения оно является особо тяжким преступлением и наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет. В то же время временное самовольное оставление части без разрешения командира при определенных условиях может считаться административным правонарушением и наказываться не так строго.

Напомним, Фокус со ссылкой на Министерство обороны 18 августа писал, что в Украине до 30 августа снова действует упрощенный механизм возвращения после СОЧ. В этот срок военные могут вернуться на службу без угрозы уголовного преследования.

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапян 8 августа рассказывала, как наказывают за СОЧ и как военному вернуться в часть. По ее словам, в течение трех дней можно вернуться на службу без последствий, поскольку дело еще не возбуждается.