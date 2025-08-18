Возвращение после СОЧ: до 30 августа снова действует упрощенный механизм
Военнослужащие, совершившие самовольное оставление части, смогут вернуться на службу без уголовного преследования. Закон предусматривает специальную процедуру, которая будет действовать до 30 августа 2025 года.
В соответствии с Законом Украины № 4392-IX военные, самовольно оставившие части или места службы, имеют шанс избежать наказания и вернуться к выполнению обязанностей. По информации Министерства обороны, до 30 августа для них действует упрощенный механизм возвращения после самовольного оставления части (СОЧ). Он позволяет восстановить службу без открытия уголовных дел и приговоров суда. Это фактически дает возможность исправить ошибку и снова стать на защиту Украины.
Кто и как может вернуться после СОЧ
Военнослужащие, которые совершили самовольное оставление части (СОЧ) до 10 мая 2025 года, имеют право на возвращение по упрощенной процедуре.
Что нужно сделать для возвращения:
- подать рапорт через приложение "Армия+" (заполнение занимает около 5 минут);
- прибыть в течение 24 часов в выбранный отдел Военной службы правопорядка;
- получить документы и направление в резервную часть;
- в течение 72 часов командир резервной части восстанавливает выплаты и социальные гарантии.
Таким образом, возвращение после СОЧ становится максимально быстрым и прозрачным: без суда, без приговора, без лишения свободы.
Что грозит за СОЧ в военное время
Напомним, что с 27 января 2023 года в Украине действуют изменения в Уголовный кодекс: за самовольное оставление части (СОЧ) предусмотрено только реальное наказание — от 5 лет заключения. Суд не может применить условный срок или более мягкие санкции.
В пределах юрисдикции Специализированной прокуратуры Центрального региона уже осуждены около 600 военных. В то же время более 10,8 тысяч воспользовались правом на добровольное возвращение по упрощенной процедуре.
Как избежать наказания за СОЧ и проверить свой статус
Те, кто совершил СОЧ до 10 мая 2025 года, могут вернуться без уголовной ответственности.
Это важно:
- обратиться в резервный батальон через "Армия+";
- иметь справку, что СОЧ было впервые;
- добавить рекомендательное письмо от части, где планируете служить.
Чтобы проверить, входишь ли ты в СЗЧ, необходимо обратиться в ВСП или в кадровый центр ВСУ.
Что будет после войны с СОЧ
Вопрос ответственности за СОЧ после завершения войны остается открытым. Именно поэтому в Украине продолжается дискуссия: от амнистии до возможного сохранения санкций.
Сегодня, 18 августа, начался сбор подписей под петицией в Кабинет Министров Украины "О полной амнистии для всех военнослужащих, самовольно оставивших часть (СОЧ), и запрет любого наказания за этот поступок". Текст обращения опубликован на странице "Электронные петиции".
Как сообщал Фокус, недавно в ГБР дали разъяснения, как наказывают за СОЧ, когда возбуждают дело и как вернуться.
Фокус также писал, что бойцы могут вернуться из СОЧ на службу с сохранением статуса и выплат.