Бойцы могут вернуться из СОЧ на службу с сохранением статуса и выплат: когда последний срок

Военные, самовольно оставившие часть (СОЧ), имеют возможность вернуться на службу без потери статуса и выплат — до 30 августа 2025 года. Это отмечают в Государственном бюро расследований и Сухопутных войсках ВСУ.

Вернуться на службу без наказания возможно благодаря закону, который подписал президент Украины 8 мая. Документ продлил действие упрощенного механизма для возвращения военнослужащих, которые оставили часть без разрешения. Главное условие — СОЧ должно быть совершено до 10 мая 2025 года, сообщает Государственное бюро расследований.

Что предусматривает механизм:

Возобновление денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения;

Сохранение военного статуса;

Возможность освобождения от уголовной ответственности по решению суда.

В ГБР отмечают, что это шанс вернуться в строй и избежать преследований. Решение нужно принять до 30 августа.

Алгоритм возвращения военных из СОЧ Фото: ГБР

Как вернуться из СОЧ

Напомним, военные, которые впервые самовольно оставили часть, могут вернуться на службу, подав рапорт онлайн. Для этого можно воспользоваться приложением "Армия+". После подачи рапорта в течение 24 часов заявителю нужно прийти в военную службу правопорядка, иначе рапорт аннулируется и придется подавать его заново. После этого в течение 72 часов военному возобновляются выплаты и социальные гарантии.

