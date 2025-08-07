Бойцы могут вернуться из СОЧ на службу с сохранением статуса и выплат: когда последний срок
Военные, самовольно оставившие часть (СОЧ), имеют возможность вернуться на службу без потери статуса и выплат — до 30 августа 2025 года. Это отмечают в Государственном бюро расследований и Сухопутных войсках ВСУ.
Вернуться на службу без наказания возможно благодаря закону, который подписал президент Украины 8 мая. Документ продлил действие упрощенного механизма для возвращения военнослужащих, которые оставили часть без разрешения. Главное условие — СОЧ должно быть совершено до 10 мая 2025 года, сообщает Государственное бюро расследований.
Что предусматривает механизм:
- Возобновление денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения;
- Сохранение военного статуса;
- Возможность освобождения от уголовной ответственности по решению суда.
В ГБР отмечают, что это шанс вернуться в строй и избежать преследований. Решение нужно принять до 30 августа.
Как вернуться из СОЧ
Напомним, военные, которые впервые самовольно оставили часть, могут вернуться на службу, подав рапорт онлайн. Для этого можно воспользоваться приложением "Армия+". После подачи рапорта в течение 24 часов заявителю нужно прийти в военную службу правопорядка, иначе рапорт аннулируется и придется подавать его заново. После этого в течение 72 часов военному возобновляются выплаты и социальные гарантии.
