"Простой процесс": в Минобороны объяснили, как и когда вернуться из СОЧ по упрощенной процедуре (видео)

Военнослужащие, самовольно оставившие часть (СОЧ) до 10 мая 2025 года, могут вернуться на службу по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года. Сделать это можно подав рапорт онлайн.

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Военный также имеет право после возвращения из СОЧ перевестись в желаемую воинскую часть, сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Комментарии Екатерины Черногоренко

"Следует сказать, что по состоянию на сейчас военные, которые ушли в СОЧ до 10 мая 2025 года, снова могут вернуться на службу по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года", — сказала Черногоренко.

Она подчеркнула, что вернуться с СОЧ можно воспользовавшись функционалом рапорта на возвращение с СОЧ в приложении "Армия+".

"Процесс полностью онлайн. Он быстрый, не нужно иметь армия ID командира. Там абсолютно простой процесс: вы подаете заявку на возвращение и в течение определенного времени можете это сделать", — отметила Черногоренко.

Заместитель министра обороны уточнила, что после подачи рапорта в течение 24 часов заявителю нужно прийти в военную службу правопорядка, иначе рапорт аннулируется и придется подавать рапорт заново. После этого в течение 72 часов военному возобновляются выплаты и социальные гарантии.

"Военный также имеет право перевестись после возвращения из СОЧ в ту воинскую часть, которую он считает для себя своим выбором. Единственное, что нужно иметь — письмо с рекомендацией от нового командира", — отметила Черногоренко.

По ее словам, с момента запуска этого функционала в приложении "Армия+" подано около 4 тысяч рапортов. Из них около 60% — это успешно обработанные рапорты и успешно возвращены военнослужащие в ряды Вооруженных сил Украины.

Напомним, в конце мая основатель Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий назвал основную причину самовольного оставления частей бойцами ВСУ.

В начале мая народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что половина украинских военных находятся в СОЧ.