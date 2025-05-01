Половина украинских военных находятся в СВЧ, — Безуглая

Половина военных Вооруженных сил Украины самовольно оставили воинские части.

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Об этом сообщила внефракционный народный депутат Марьяна Безуглая после выступления в парламенте уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца с ежегодным докладом о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине в 2024 году.

Нардеп отметила, что должность военного омбудсмена специально отделили от Уполномоченного и создали в Офисе Президента. Это сделано, "чтобы процесс артикуляции был максимально контролируемым, а контроль — ограниченным". В целом, по мнению Марьяны Безуглой, ситуация с соблюдением прав человека в украинской армии выглядит крайне разбалансированной и неправдивой.

"Все это стало возможным потому, что, несмотря на то, что Президент поддерживает и даже заставляет отдельные реформы в армии происходить, он все еще держит в должности генерала Сырского — идеолога подхода "все покрыть и порешать". Эту идеологию дополняет министр обороны Умеров — визирь, мастер тихих договоренностей и шепота, отнюдь не прозрачности", — добавила она.

Выступление Дмитрия Лубинца в ВРУ: о чем он говорил

По информации уполномоченного, в Офисе омбудсмена в течение 2024 года получили 1560 обращений о нарушениях прав человека со стороны представителей территориальных центров комплектования при выполнении ими мобилизационных мероприятий. По мнению омбудсмена, ситуация стала значительно хуже.

Дмитрий Лубинец отметил, что тенденция с нарушением прав человека представителями ТЦК набирает обороты. Однако стала лучше реакция со стороны правоохранителей.

"С одной стороны мы видим, что тенденции увеличились. С другой стороны, я могу подтвердить, что по нашим официальным документам улучшилась юридическая реакция со стороны Министерства обороны, а также соответствующих правоохранительных органов. Открываются уголовные производства", — добавил Лубинец.

Напомним, 25 апреля в сети распространилось видео с якобы парнем с эпилепсией, которого привезли в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в городе Мостиска и после начала нападения выбросили за ворота. Во Львовском ОТЦК и СП сообщили, что военнообязанного задержали при попытке сбежать за границу. При выходе из учреждения он потерял сознание.

Ранее в Одесской области мужчина приехал "спасать" знакомых от ТЦК с ружьем. В полиции рассказали, что вооруженный мужчина таким образом "спасал" двух своих товарищей, которые отказались предоставить военно-учетные документы на проверку.