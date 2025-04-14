Направил карабин из окна: в Одесской области мужчина приехал "спасать" знакомых от ТЦК с ружьем (видео)

В сети распространилось видео конфликта с сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одесской области, во время которого мужчина угрожал военным ружьем. В полиции рассказали, что инцидент произошел несколько дней назад: вооруженный мужчина таким образом "спасал" двух своих товарищей, которые отказались предоставить военно-учетные документы на проверку.

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Об этом сообщает Измаильский районный отдел полиции Одесской области на официальном сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

На видео можно увидеть, как вооруженный водитель направляет из окна дуло ружья на сотрудников ТЦК и призывает двух мужчин садиться в машину. Когда они оказываются в салоне, автомобиль уезжает.

Конфликт с ТЦК в Одесской области: полиция задержала подозреваемых

Пресс-служба Измаильского районного отдела полиции сообщила, что правоохранители задержали 44-летнего жителя Измаильского района и сообщили ему о подозрении в препятствовании законной деятельности военнослужащих ТЦК и СП.

"Несколько дней назад вечером на одном из блокпостов в Сафьяновской громаде военнослужащими Измаильского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки были остановлены для проверки двое мужчин. Последние не предоставили свои документы, а сообщили, что их якобы привезет товарищ, которому сразу позвонили", — рассказали в полиции.

После того как мужчина с ружьем увез своих знакомых в неизвестном направлении, военные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения полиции. Следователи отыскали всех трех мужчин, которые оказались местными жителями.

Сообщается, что в квартире вооруженного водителя было найдено зарегистрированные на него гладкоствольное ружье и карабин с глушителем к нему, а также 158 патронов различного калибра. Правоохранители изъяли оружие и авто, на котором передвигался подозреваемый, а его самого задержали в процессуальном порядке. По ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период) ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет, отметил начальник следственного отдела Измаильского районного отдела полиции Анатолий Маршавка.

Двух пассажиров передали в ТЦК и СП для проверки.

Напомним, 10 апреля в соцсетях распространили видео силового задержания военнообязанного в Ивано-Франковске, во время которого мужчина укусил сотрудника ТЦК за ногу. В городском ТЦК рассказали, что мужчина не стал на воинский учет в ТЦК по месту фактического пребывания, а когда его остановили во время рейда для проверки документов, начал оказывать физическое сопротивление.

В Житомирском областном ТЦК и СП 9 апреля рассказали, что один из военнообязанных сбежал из служебной машины, залив военнослужащих из перцового баллончика.