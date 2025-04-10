Избиение в Ивано-Франковске: мужчина укусил сотрудника ТЦК за ногу (видео)

В Ивано-Франковске полицейские и сотрудники территориального центра комплектования провели силовое задержание военнообязанного. Мужчину повалили на землю и ударили несколько раз.

Related video

Видео принудительной попытки мобилизации появилось в соцсетях.

На кадрах можно увидеть, как мужчину скрутили несколько человек. Один из них нанес ему удары сверху.

Избиение мужчины в Ивано-Франковске: позиция ТЦК

Городской ТЦК заявил, что инцидент произошел 9 апреля. Мужчина прибыл в Ивано-Франковск и не стал на воинский учет в ТЦК по месту фактического пребывания, не сообщил об изменении места жительства и не имел ни одного военно-учетного документа.

Как заявили в ТЦК, подозреваемый напал на военного на улице Набережной во время проведения мобилизационных мероприятий. Военные и полицейские в ходе рейда остановили мужчину призывного возраста Алексея С. 1988 года рождения, жителя Херсонской области.

Далее они потребовали предъявить военно-учетные документы. Гражданин оказал физическое сопротивление и укусил сотрудника ТЦК за ногу. В сообщении говорится, что ранее военнослужащий был ранен в ногу в результате боевых действий.

После задержания его доставили в районный ТЦК, где он прошел медкомиссию в соответствии с установленной процедурой.

"В данной ситуации применение силы со стороны военнослужащего было вынужденным, обоснованным и прямо предусмотренным законодательством, учитывая прямое нападение и нанесение телесного повреждения", — указали в ТЦК.

Напомним, 9 апреля в соцсетях писал о смерти сотрудника ТЦК в Одесской области из-за "передозировки наркотиками". В местном ТЦК утверждают, что у него случился отек мозга.

Начальник ТЦК в Ровенской области Юрий Ковалюк заявил, что не пустит своего 22-летнего сына в ВСУ. Свое решение он пояснил большими потерями в армии.