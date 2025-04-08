"Людей кладут батальонами": начальник ТЦК признался, что не пустит сына в ВСУ

Начальник ТЦК в Ровенской области Юрий Ковалюк не отпустит своего 22-летнего сына в армию. Некоторые командиры ВСУ бездумно отправляют на смерть батальоны солдат.

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О нюансах армейской службы военком рассказал в интервью изданию "Четверта влада".

Cын Ковалюка в этом году закончил Львовский торгово-экономический университет и сейчас ждет, чтобы отучилась его невеста.

"Я его не пущу. Не пущу в армию, это уже все, хватит. Сыну 22 года", — отметил военком.

Далее начальник ТЦК откровенно начал рассказывать о происходящем в украинской армии.

"Понимаете, я сам видел, как оно происходит… Просто с начала войны не рассчитали наш человеческий ресурс. Он гораздо меньше, чем у моск***й, людей бездумно клали батальонами… Вот сейчас выплывет Бахмут, Бахмут выплывет", — отметил он.

По словам военкома, в Бахмуте только в его подразделении за неполный месяц погибли 24 человека. Кроме этого, еще 111 солдат, включая его, получили ранения.

Два года назад пропал без вести зять начальника ТЦК при входе в Бахмут. А его дочь служит в Ровенском районном ТЦК.

"У нас сейчас династия ТЦК. Правда, она служила у меня в разведбате ранее солдатом. Вот окончила кафедру и ушла", — сообщил он.

Ковалюк заявил, что отговаривает молодежь возрастом от 18 до 24 лет заключать контракты на службу в армии. По его словам, ребятам придется служить в "мясных бригадах", где слишком низкая выживаемость личного состава.

"Под эту программу пойдут те пацаны, которым нужны деньги. А сами не знают, что деньги могут и не получить. Сейчас вот суббота-воскресенье — по нулям, не поставил никого (в план мобилизации, – ред.). Завтра уже настраиваюсь на совещании на строгий выговор", — продолжил он.

Напомним, желающим воевать по "Контракту 18-24" предлагают исключительно 9 солдатских специальностей. Им не разрешают проходить обучение на сержантские должности.

В Дрогобыче водители автобусов не вышли на маршруты из-за силовой мобилизации в городе. Одного из водителей работники ТЦК и полицейские сняли с рабочего места.