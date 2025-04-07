"Есть только солдатские специальности": в ВСУ рассказали об ограничениях по "Контракту 18-24" (видео)

Добровольцы в рамках "Контракта 18-24" могут выбирать специальность только из 9 солдатских специальностей и не имеют возможности проходить обучение на сержантские должности, говорит заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка. По его словам, Кабинет министров Украины готовит постановление, которое расширит перечень, но пока рекруты сталкиваются с ограничениями.

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Об этом заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Игорь Швайка сказал в эфире "Новости.Live" 7 апреля.

Заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка о мобилизации по "Контракту 18-24". На видео с 1:09:47.

Игорь Швайка отмечает, что постановление Кабмина, которое расширит перечень специальностей по "Контракту 18-24", уже есть на выходе. Однако сейчас молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет могут выбирать только из солдатских специальностей.

"Есть только 9 специальностей в первом варианте, за пределы которых ты не можешь выйти. Почему выплачивается такая поощрительная премия? Потому что это основные солдатские должности: пехотного, разведывательного и стрелкового направлений. Если ты хочешь сделать карьеру или обучиться на сержантскую должность, для тех людей, которые заключили такой контракт, есть ограничения, и они не могут за него выйти", — пояснил военный.

Он напомнил, что по условиям экспериментального проекта Министерства обороны Украины "Контракт 18-24" 1 миллион гривен поощрительной выплаты добровольцы получат частями:

200 тысяч грн — за заключение контракта;

300 тысяч грн — после окончания обучения и зачисления в воинскую часть;

500 тысяч грн — после окончания годового или пролонгированного контракта, то есть через год после заключения самого контракта.

По словам Игоря Швайки, Силы территориальной обороны так же принимают молодых добровольцев на годовой контракт

"Несмотря на отсутствие выплаты миллиона гривен, у нас есть возможность научить вас, перевести на другую специальность, рекрут сможет научиться на сержантское звание, научиться на профессиональной подготовке и стать оператором беспилотных летательных аппаратов или средств радиоэлектронной борьбы. Это собственно тема номер один сегодняшнего дня, поскольку перед нами всеми стоит задача максимально быстро и качественно укомплектовать подразделения БПЛА", — сказал заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТрО.

"Контракт 18-24": детали

Напомним, проект "Контракт 18-24" стартовал в Украине 11 февраля. Однолетний контракт предусматривает выплату в размере 1 млн грн дополнительно к зарплате и социальные льготы: поступление в университет на бюджет, беспроцентная ипотека, разрешение на выезд за границу и тому подобное.

В Минобороны 29 марта объяснили, что получить выплату в размере 1 млн гривен по "Контракту 18-24" могут также добровольцы, которые были приняты или призваны на военную службу после 24 февраля 2022 года в возрасте до 25 лет и имеют не менее 6 месяцев опыта непосредственного участия в боевых действиях на 13 февраля 2025 года.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко 1 апреля сообщил, что по решению Кабинета министров Украины выплаты за поступление на службу в размере миллиона гривен смогут получить бойцы не только ВСУ, но и Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.