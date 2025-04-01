Миллион за "Контракт 18-24" теперь не только в ВСУ: кому еще обещают выплаты за поступление на службу

Единовременную выплату в миллион гривен смогут получить не только контрактники Вооруженных сил Украины в возрасте от 18 до 24 лет. Она также распространяется и на Национальную гвардию Украины и Государственную пограничную службу.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. По его словам, Кабинет министров расширил действие экспериментального проекта по повышению мотивации к военной службе.

По словам нардепа, одноразовое денежное вознаграждение в размере 1 миллиона гривен будут выплачивать военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов спецназначения, которые..:

до 25 лет были приняты или призваны на службу во время военного положения (с 24 февраля 2022 года).

отслужили в боевых условиях не менее шести месяцев.

принимали непосредственное участие в боевых действиях на временно оккупированных территориях, в "серой зоне" или даже на территории государства-агрессора.

Алексей Гончаренко добавил, что также меняется подход к определению должностей. В частности, Генеральный штаб Вооруженных сил, Нацгвардия и Госпогранслужба самостоятельно будут утверждать перечень штатных позиций для военнослужащих в возрасте 18-25 лет, которые подписывают контракт. Кроме этого, упрощено прохождение медосмотра, в частности процедуру обследования у психиатра.

Напомним, что с 11 февраля в Украине стартовал новый проект "Контракт 18-24", который предусматривает привлечение в ряды Вооруженных сил Украины молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Им планируется выплатить единовременное финансовое вознаграждение в размере 1 млн грн.

В тот же день спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что получить выплату в размере одного миллиона гривен могут также те военнослужащие, которые присоединились в ряды ВСУ добровольно еще до появления новых условий контракта. Речь идет о добровольцах, которые присоединились с началом полномасштабного вторжения России в Украину в возрасте до 25 лет. Позже в Министерстве обороны объяснили, как получить выплату.