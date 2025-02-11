В Украине стартовал проект "Контракт 18-24": что обещают молодежи для поступления в ВСУ
Украинцам, которые отслужат один год по проекту "Контракт 18-24", разрешат выезд за границу, рассказали в Минобороны. Кроме того, у них будет отсрочка от мобилизации.
В Украине стартовал проект Министерства обороны по привлечению в ряды Вооруженных сил Украины молодежи с 18 до 24 лет. Проект называется "Контракт 18-24". В условиях указано, что речь идет об однолетнем контракте, высоком денежном обеспечении, новых возможностях и социальных льготах. О начале реализации проекта рассказали на портале ведомства.
Мобилизация с 18 лет — условия "Контракт 18-24"
Присоединиться к проекту "Контракт 18-24" может молодежь с гражданством Украины.
Условия для добровольцев, которые решат вступить в украинскую армию:
- контракт на 1 год с возможностью демобилизации или с продлением (на выбор);
- единовременное финансовое вознаграждение 1 млн грн. Из этой суммы 200 тыс. выдается сразу после заключения контракта, 800 тыс. выплачивается в течение 12 месяцев;
- зарплата 120 тыс. грн в месяц, также возможны дополнительные выплаты.
В Минобороны отметили, что суммарно доброволец за год получит до 2 млн грн
Какие возможности и социальные гарантии проекта Минобороны
Украинцы, отслужившие минимум год, получат дополнительные возможности, пояснило министерство:
- бесплатный проезд в общественном транспорте и льготы на оплату коммунальных услуг;
- бесплатное обучение в университете (в пределах квот);
- разрешение выехать за границу;
- возможность самостоятельно выбрать место для прохождения военно-врачебной комиссии.
Социальные гарантии на службе и после нее:
- возможность выбора части и специальности;
- компенсация средств на проживание на время службы;
- бесплатное протезирование и услуги стоматолога;
- ипотека под 0%.
Кроме того, украинцы от 18 до 24 лет после года службы по контракту получат отсрочку от мобилизации сроком на 12 месяцев, подчеркнули в Минобороны.
Как зарегистрироваться на проект
Чтобы стать добровольцем и попасть в ряды ВСУ, следует сделать следующие шаги:
- зарегистрироваться на сайте проекта "Контракт 18-24" 18-24.army.gov.ua или подать заявку через приложение "Резерв+" (после обновления);
- пройти собеседование с рекрутером;
- заключить годовой контракт с Силами обороны;
- пройти подготовку в боевых подразделениях.
Отметим, 11 февраля военный аналитик Алексей Гетьман прокомментировал возможность однолетнего контракта для украинцев с 18 лет. По его мнению, таким образом общество готовят к мобилизации молодежи, как того требуют западные партнеры.
Напоминаем, заместитель командира 3 ОШБр ВСУ Максим Жорин высказался относительно того, следует ли снижать призывной возраст.