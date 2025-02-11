В Украине стартовал проект "Контракт 18-24": что обещают молодежи для поступления в ВСУ

Украинцам, которые отслужат один год по проекту "Контракт 18-24", разрешат выезд за границу, рассказали в Минобороны. Кроме того, у них будет отсрочка от мобилизации.

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В Украине стартовал проект Министерства обороны по привлечению в ряды Вооруженных сил Украины молодежи с 18 до 24 лет. Проект называется "Контракт 18-24". В условиях указано, что речь идет об однолетнем контракте, высоком денежном обеспечении, новых возможностях и социальных льготах. О начале реализации проекта рассказали на портале ведомства.

Мобилизация с 18 лет — условия "Контракт 18-24"

Присоединиться к проекту "Контракт 18-24" может молодежь с гражданством Украины.

Условия для добровольцев, которые решат вступить в украинскую армию:

контракт на 1 год с возможностью демобилизации или с продлением (на выбор);

единовременное финансовое вознаграждение 1 млн грн. Из этой суммы 200 тыс. выдается сразу после заключения контракта, 800 тыс. выплачивается в течение 12 месяцев;

зарплата 120 тыс. грн в месяц, также возможны дополнительные выплаты.

В Минобороны отметили, что суммарно доброволец за год получит до 2 млн грн

Мобилизация с 18 лет — условия проекта "Контракт 18-24" Фото: Минобороны Украины

Какие возможности и социальные гарантии проекта Минобороны

Украинцы, отслужившие минимум год, получат дополнительные возможности, пояснило министерство:

бесплатный проезд в общественном транспорте и льготы на оплату коммунальных услуг;

бесплатное обучение в университете (в пределах квот);

разрешение выехать за границу;

возможность самостоятельно выбрать место для прохождения военно-врачебной комиссии.

Социальные гарантии на службе и после нее:

возможность выбора части и специальности;

компенсация средств на проживание на время службы;

бесплатное протезирование и услуги стоматолога;

ипотека под 0%.

Мобилизация с 18 лет — возможности в проекте "Контракт 18-24" Фото: Минобороны Украины Мобилизация с 18 лет — социальные гарантии в проекте "Контракт 18-24" Фото: Минобороны Украины

Кроме того, украинцы от 18 до 24 лет после года службы по контракту получат отсрочку от мобилизации сроком на 12 месяцев, подчеркнули в Минобороны.

Как зарегистрироваться на проект

Чтобы стать добровольцем и попасть в ряды ВСУ, следует сделать следующие шаги:

зарегистрироваться на сайте проекта "Контракт 18-24" 18-24.army.gov.ua или подать заявку через приложение "Резерв+" (после обновления);

пройти собеседование с рекрутером;

заключить годовой контракт с Силами обороны;

пройти подготовку в боевых подразделениях.

Отметим, 11 февраля военный аналитик Алексей Гетьман прокомментировал возможность однолетнего контракта для украинцев с 18 лет. По его мнению, таким образом общество готовят к мобилизации молодежи, как того требуют западные партнеры.

Напоминаем, заместитель командира 3 ОШБр ВСУ Максим Жорин высказался относительно того, следует ли снижать призывной возраст.