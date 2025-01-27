Добровольцев станет больше: мобилизационный возраст следует снижать при определенных условиях, — Жорин

По мнению военного, молодежи нужно дать возможность подписать контракт на определенный срок и должным образом мотивировать.

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В Украине необходимо снижать мобилизационный возраст. Однако для этого нужно создавать соответствующие условия. Такое мнение высказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник Вооруженных сил Украины Максим Жорин с позывным "Мосе".

По мнению военного, молодежи необходимо дать возможность подписать контракт на определенный срок.

"На год, два, а не до конца военного положения", — написал Максим Жорин.

Второй важной составляющей он назвал денежную мотивацию. По его словам, при подписании контракта молодежи надо предоставлять единовременные выплаты.

"Вместе с понятной перспективой по строкам службы это может стать тем решением, что даже увеличить количество добровольцев в армии молодого возраста", — добавил подполковник.

Ранее экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко заявлял, что Украине рано или поздно придется решить вопрос со снижением мобилизационного возраста и в целом изменить подход к мобилизации, в том числе и привлечение к боевым действиям работников силовых структур. Он предлагал альтернативные решения, в частности привлечение к войне представителей силовых структур и военных пенсионеров. Такие варианты помогут помочь оттянуть снижение мобилизационного возраста на определенное время и добиться ротации тех, кто уже почти 3 года на фронте.

Тем временем Фокус разбирался, почему снижение призывного возраста не поможет Украине. В целом Киев выступает против такой позиции.

Позже стало известно, что президент США Дональд Трамп может настаивать на снижении возраста мобилизации в Украине до 18 лет в обмен на военную помощь, а его мирный план потребует территориальных уступок. По словам журналистов, для Владимира Зеленского решение о снижении мобилизационного возраста является "красной линией" и может стать "политически фатальным".